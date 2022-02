Hagen: Glücksspielrunde fliegt auf - Bargeld sichergestellt

Hagen. 13.000 Euro Bargeld stellen Polizeibeamte in Hagen sicher: Sie nahmen eine illegale Glücksspielrunde hoch. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt.

13.000 Euro hat die Polizei bei einer illegalen Glücksspiel-Runde in Hagen sichergestellt: Ein Zeuge meldete am frühen Freitagmorgen, gegen 0.50 Uhr, verdächtige Vorkommnisse in einem Lokal in der Seestraße.

Eine Hundeführerin der Polizei spähte zunächst die Situation aus. Innerhalb des Gebäudes hielten sich mehrere Menschen auf. Da sich der Verdacht erhärtete, dass illegales Glücksspiel stattfand, rief die Polizistin Verstärkung.

Illegales Glücksspiel in Hagen: Pokerkoffer und Spielkarten liegen im Raum

Ihre Kollegen umstellten das Haus. Auf Klopfen reagierten die Personen hektisch und versuchten offenbar rasch Gegenstände wegzuräumen. Als den Beamten geöffnet wurde lagen Pokerkoffer und Spielkarten verteilt im Raum. In einem Raum roch es nach Marihuana. Insgesamt nahmen die Polizisten Personalien von 26 Männern und einer Frau im Alter zwischen 20 und 40 Jahren auf, die die Aussage verweigerten.

Bei einer Durchsuchung fanden die Ermittler drei nicht angemeldete Spielautomaten und zwei Marihuanazigaretten. Besonders fiel den Polizisten auch ein großer Blumentopf ins Auge. Die Erde darin wurde augenscheinlich erst kurz zuvor umgewühlt. Dort vergraben fanden die Beamten eine Geldbörse mit über 13.000 Euro Bargeld. Sie stellten die Pokerkoffer samt Inhalt, die Drogen und das Bargeld sicher. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen jetzt aufgenommen.

