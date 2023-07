Hagen: Gräber demoliert – Irrfahrt endet auf Hasper Friedhof

Auf einem Friedhof in Hagen endet eine Irrfahrt: Ein Unbekannter hat mit seinem Chrysler Van mehrere Gräber zerstört und kommt an einem Grabstein zum Stehen. Der Fahrer ist geflüchtet. Die Polizei ermittelt.

Hagen. Ein Autofahrer verliert in Hagen völlig die Kontrolle über sein Fahrzeug. Seine Irrfahrt endet an einem Grabstein. Die Polizei ermittelt.

Unglaubliche Irrfahrt in Haspe: Ein Autofahrer hat am Freitag zunächst auf einem Parkplatz mehrere Pkw demoliert, hat dann mit seinem Fahrzeug ein Friedhofstor durchbrochen, ist über mehrere Gräber gefahren und erst an einem Grabstein zum Stehen gekommen. Die Polizei Hagen fahndet jetzt mit Hochdruck nach dem Fahrer, der offenbar völlig die Kontrolle über seinen Van verloren hatte.

Eine Anwohnerin des Friedhofs auf dem Spielbrink im Hagener Westen, die an der Büddingstraße lebt, hatte die Polizei alarmiert. „Die Frau hatte bereits am frühen Morgen gegen 3.45 Uhr verdächtige Geräusche wahrgenommen, sich aber weiter dabei nichts gedacht“, erklärt Tim Sendler, Sprecher der Polizei in Hagen. Als sie dann eineinhalb Stunden später auf ihren Balkon trat, sah sie die beschädigten Autos und rief die Polizei.

Mehrere Autos zusammengeschoben

„Es macht den Eindruck, als habe der Van, ein grauer Daimler-Chrysler Voyager, jeweils zwischen den Autos geparkt und diese zusammengeschoben“, so Sendler, „alle Fahrzeuge weisen Dellen in den Türen auf.“ Der Schaden dürfte mehrere tausend Euro betragen.

Die Spuren führen vom Parkplatz aus direkt auf den gegenüberliegenden Teil des evangelischen Friedhofes. „Das Auto hat ein Tor durchbrochen, mehrere Gräber beschädigt und ist schließlich zum Stehen gekommen“, so Sendler. „Die beiden vorderen Reifen hatten keinen Bodenkontakt mehr. Das Auto wurde bei der Kollision mit einem Grabstein aufgebockt.“

Fahrer nach Irrfahrt auf der Flucht

Vom Fahrer oder Fahrerin fehlt jede Spur. „Er oder sie hat sich aus dem Staub gemacht, ohne sich um den Schaden zu kümmern“, so Sendler.

Auf dem Parkplatz fanden die Polizeibeamten ein abgefallenes Kennzeichen, das sie dem Voyager zuordnen konnten. „Das hintere Nummernschild befand sich noch am Auto“, so Tim Sendler. „Die Kennzeichen sind nicht gefälscht. Sie gehören zum Fahrzeug. Wir wissen also, wer der Halter ist. Allerdings bedeutet das ja nicht, dass er das Auto am Freitagmorgen auch gefahren ist,“

Strafverfahren eingeleitet

Die Beamten ließen den Pkw schließlich abschleppen und stellten ihn „spurenschonend sicher“. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.

Das Verkehrskommissariat hat jetzt die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer Tel. 02331/986 2066 zu melden.

