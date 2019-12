Hagen: Grobschnitt begeistert Fans mit Akustik-Set in Kirche

Erwartungsvolles Murmeln und atmosphärisches Scheinwerferlicht, das auf hohe, gewölbte Decken trifft: Am Samstag fand ein besonderes Ereignis in der Johanniskirche am Markt statt: Ein Teil der Hagener Band „Grobschnitt“ kehrte zurück in seine Heimatstadt. Im Gepäck ein dreistündiges Akustik-Programm, das alte Hits in neuem Glanz erstrahlen ließ.

Begeistert wurden die Gründungsmitglieder „Lupo“ (Leadgitarre), „Willi Wildschwein“ (Sänger und Gitarrist) sowie Willis Sohn „Nuki“ (Gitarre, Gesang, Percussion) begrüßt. Auch noch die hintersten Stuhlreihen der für derartige Events umgebauten Johanniskirche waren durch alteingesessene Fans der Kultband belegt.

Schon seit 1970 als Verschmelzung aus Hagener Schülerbands aktiv

Gegründet hatte sich Grobschnitt 1970 als eine Verschmelzung verschiedener Hagener Schülerbands, die schon in den 1960er-Jahren aktiv gewesen waren. Schon bald hatte die Gruppe durch ihren einzigartigen, innovativen Klang und Experimentierfreudigkeit erste Erfolge verbuchen können und diente als Inspiration für viele weiterer Bands der 1970er- und 1980er-Jahre. Nachdem Grobschnitt sich nach ihrer „Last Party Tour“ im Jahr 1989 aufgelöst hatten, fanden sie 2006 wieder zueinander und geben seitdem regelmäßig Konzerte.

Grobschnitt spielt in Johanniskirche in Hagen 1 / 10 Grobschnitt spielt in Johanniskirche in Hagen Die Band Grobschnitt überzeugte ihre Fans in Hagen mit einem Akustik-Konzert. Foto: Alex Talash Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 10 Grobschnitt spielt in Johanniskirche in Hagen Die Band Grobschnitt überzeugte ihre Fans in Hagen mit einem Akustik-Konzert. Foto: Alex Talash Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 10 Grobschnitt spielt in Johanniskirche in Hagen Die Band Grobschnitt überzeugte ihre Fans in Hagen mit einem Akustik-Konzert. Foto: Alex Talash Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 10 Grobschnitt spielt in Johanniskirche in Hagen Die Band Grobschnitt überzeugte ihre Fans in Hagen mit einem Akustik-Konzert. Foto: Alex Talash Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 10 Grobschnitt spielt in Johanniskirche in Hagen Die Band Grobschnitt überzeugte ihre Fans in Hagen mit einem Akustik-Konzert. Foto: Alex Talash Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 10 Grobschnitt spielt in Johanniskirche in Hagen Die Band Grobschnitt überzeugte ihre Fans in Hagen mit einem Akustik-Konzert. Foto: Alex Talash Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 10 Grobschnitt spielt in Johanniskirche in Hagen Die Band Grobschnitt überzeugte ihre Fans in Hagen mit einem Akustik-Konzert. Foto: Alex Talash Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 10 Grobschnitt spielt in Johanniskirche in Hagen Die Band Grobschnitt überzeugte ihre Fans in Hagen mit einem Akustik-Konzert. Foto: Alex Talash Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 10 Grobschnitt spielt in Johanniskirche in Hagen Die Band Grobschnitt überzeugte ihre Fans in Hagen mit einem Akustik-Konzert. Foto: Alex Talash Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 10 Grobschnitt spielt in Johanniskirche in Hagen Die Band Grobschnitt überzeugte ihre Fans in Hagen mit einem Akustik-Konzert. Foto: Alex Talash Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das in der Johanniskirche war aber ein Besonderes: Im atmosphärischen, weihnachtlich geschmückten Kirchsaal präsentierten „Grobschnitt“ eine musikalische Reise durch ihre Entwicklungsgeschichte, doch kamen sie diesmal ganz ohne große Technik oder experimentelle Lichteffekte aus. Stattdessen bewiesen die Künstler ihr Talent durch eine rohe, minimalistische Akustikfassung alter Hits, die es dem Publikum ermöglichte, das Können der Musiker in reinster Form zu genießen.

Wegbereiter für Bands wie Nena oder Extrabreit

Starke Gitarrenklänge, mal ein rhythmisches Tambourin und mittendrin „Willi Wildschweins“ kraftvolle Stimme, die auch nach mehr als 40 Jahren nichts von ihrem Charme und Charakter hat einbüßen müssen. Das war das Akustik-Programm einer Band, die als Wegbereiter gilt für die Hagener Musikszene, die mit Bands wie „Extrabreit“ und „Nena“ den Sound der „Neuen Deutschen Welle“ prägten.

Auch heute, mehr als 30 Jahre später, schaffen es die drei, für eine unvergleichliche Stimmung zu sorgen. Sowohl Fans der ersten Stunde als auch Neueinsteiger kamen am Samstag auf ihre Kosten, als „Grobschnitt“ ihre bekannten Songs in neuem Akustikgewand präsentierten und durch einen historischen Kontext Einblicke in die Entstehung ihrer Hits ermöglichten.

Reise durch die musikalische Grobschnitt-Landschaft

Ausgehend vom ersten Album der Band aus dem Jahr 1972 führten die Künstler das Publikum über „Ballermann“ (1974) und „Rockpommel’s Land“ (1977) durch die musikalische Landschaft „Grobschnitts“ und ergänzten ihren Auftritt durch Anekdoten und das Schwelgen in alten Erinnerungen. So erinnerte sich Sänger „Willi Wildschwein“ daran, vor der Veröffentlichung des Albums „Rockpommel’s Land“ im Frühjahr 1977 die Befürchtung gehabt zu haben, das Werk könne bei Fans nicht gut ankommen. „Wir haben das Album noch vor der Veröffentlichung in einer Stadt in Niederbayern präsentiert, um dort erste Reaktionen einzuholen.“ Wie diese ausgefallen sind, dürfte wohl bekannt sein: Bis heute gilt „Rockpommel’s Land“ als eines der erfolgreichsten Alben der Band.

Dass der Sound von „Grobschnitt“ auch als Akustik-Version überzeugen kann, bewiesen schon nach der ersten Hälfte des Konzerts ein minutenlanger Applaus und stehend dargebrachte Ovationen des Publikums.

Fans in Hagen zeigen sich von Konzert begeistert

Auch Rene Runtemund kann diesen Eindruck bestätigen: „Sogar nach so vielen Jahren beherrschen Grobschnitt ihre Instrumente außergewöhnlich gut. Die Band hat einen besonderen Stil, den man bei heutiger Rockmusik eher selten findet.“ Er selbst höre Grobschnitt seit den 1980er-Jahren, der ältere Bruder eines Freundes hatte ihn darauf aufmerksam gemacht.

Etwas länger sind Dagmar Knötzsch, Gerda Sieg und Joachim Sierecki dabei: „Wir verfolgen die Band schon seit 1966, haben also die Entwicklung von Anfang an miterlebt.“ Auch heute lohne sich der Besuch der Konzerte nach wie vor. „Man kann es gar nicht vergleichen, der Klang der Gruppe hat sich verändert, auch weil es ein Akustik-Konzert ist“, gab Gerda Sieg zu bedenken.

Dagmar Knötzsch lobte die Veranstaltung: „Ich finde, Grobschnitt ist sogar noch besser geworden. Gerade hier in der Kirche herrscht eine tolle Atmosphäre, es ist besser als in der Stadthalle!“ Solche Konzerte hätten sich schon immer auch durch die treuen Fans ausgezeichnet, die zu der Band hielten und sie unterstützten. „Es bedeutet uns viel, dass „Grobschnitt“ eine Hagener Band ist und wir ihre Entstehung miterleben konnten“, erzählt Joachim Sierecki, ebenfalls langjähriger Fan.

Weitere Konzerte in Planung

Auch wenn die „Acoustic Party“ in der Johanniskirche sich so schnell wohl nicht wiederholen wird, können diejenigen, die den Auftritt verpasst haben, sich auf weitere Konzerte von „Grobschnitt“ freuen. Die Band bleibt aktiv und gibt kommende Tourdaten und Veranstaltungstermine auf ihrer Website www.grobschnitt.rocks bekannt.