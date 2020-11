Hagen: Große Resonanz auf Spendenaktion für „Drachenherz“

Etwa 8000 Kinder leben in Hagen bei einem suchtkranken Elternteil.

Hagen. Welche schönen Ideen sich Firmen und Einrichtungen einfallen lassen, Hagener Kindern aus Suchtfamilien zu helfen.

Die Reaktionen auf unsere diesjährige Weihnachtsaktion sind durchweg positiv. „Ein gutes Projekt“ und „Unterstützung für eine wichtige Sache“ – solche oder ähnliche Kommentare hat das Team der Hagener Stadtredaktion in den letzten Tagen häufig gehört. Was uns natürlich sehr freut.

In diesem Jahr unterstützen wir unter dem Motto „Drachenherz - Wir machen Kinder stark“ junge Menschen, die oft traumatisiert in Suchtfamilien aufwachsen. Das Drachenherz-Projekt des Blauen Kreuzes bietet Gruppentreffen und Ausflüge für jene Kinder und Jugendliche an, deren Eltern meist alkoholabhängig sind.

Benefiz-Versteigerung fällt wegen Corona aus

In den Vorjahren haben uns bei der Benefiz-Versteigerung, die die Weihnachtsaktion stets flankierte, zahlreiche Geschäftsleute und Gastronomen mit Sachspenden und Gutscheinen unterstützt. Die beliebte Auktion muss aufgrund der aktuellen Corona-Situation in diesem Jahr jedoch ausfallen.

Und wie reagieren unsere bisherigen Sponsoren auf die traurige Nachricht? Sie unterstützen unsere Weihnachtsaktion dennoch.

Wie das Catering-Unternehmen Hummer­.­ Matthias Hummer und sein Team bieten am Ersten und Zweiten Weihnachtstag ein Gänsetaxi an, sprich, sie liefern frisch zubereitete Gänse plus Beilagen nach Hause.

„Wir möchten das Projekt Drachenherz, das Kindern und Jugendlichen, die sich in einer für sie mehr als schwierigen Situation befinden, unterstützen“, unterstreicht Geschäftsführer Matthias­ Hummer, „daher spenden wir für jede­ am 25. und 26. Dezember verkaufte ganze Gans drei Euro für die Drachenherz-Aktion der WESTFALENPOST.“

Firmen können mit Unicef-Karten die WP-Aktion unterstützen. Foto: unicef

Auch die Hagener Arbeitsgruppe des Kinderhilfswerks Unicef sitzt – übrigens wie seit etlichen Jahren – wieder mit im Weihnachtsaktions-Boot. „Wir sind allerdings nur Vermittler“, betont Brigitte Fleckenstein, Firmenbetreuerin bei Unicef Hagen, bescheiden.

Sie betreut an die 50 Firmen in Hagen und Umgebung. „Wenn Firmen die Unicef-Weihnachtskarten zum Verschicken an ihre Kunden bei uns kaufen, können wir, wenn die Firmen es möchten, unsere Partner-Druckerei beauftragen, das Motto der WP-Weihnachtsaktion auf der Rückseite der Karte zu vermerken“, erläutert Brigitte Fleckenstein.

„Etliche Firmen bitten auf diesem Weg ihre Geschäftspartner, auf Präsente zu verzichten und statt dessen die Benefizaktion der WP – in diesem Jahr also das Drachenherz-Projekt – zu unterstützen“, unterstreicht die Unicef-Firmenbetreuerin.

Infos zum Spendenkonto:

Unterstützung für Kinder aus suchtbelasteten Familien, Empfänger: WP-Weihnachtsaktion; Verwendungszweck: Drachenherz; Spendenkonto: DE 71 450 500 010 100 180 000