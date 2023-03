Hagen: Großer Streik – der Müll bleibt wieder stehen

Weil am Dienstag in Hagen gestreikt wird, kann der Müll nicht abgeholt werden.

Hagen. Am Dienstag wird auch in Hagen gestreikt – betroffen davon ist auch der Hagener Entsorgungsbetrieb. Der Müll bleibt stehen. Die Hintergründe:

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hat für Dienstag, 21. März, erneut Warnstreiks im Öffentlichen Dienst angekündigt. Von dem Streiktag sind auch verschiedene Dienstleistungsangebote des Hagener Entsorgungsbetriebs (HEB) betroffen. Alle Restmülltonnen in Hagen, die üblicherweise dienstags geleert werden, können nicht geleert werden.

Am Dienstag, 28. März, erfolgt die nächste Leerung in den betroffenen Gebieten. An diesem Tag werden sowohl die regulären Abfallbehälter (graue und grüne Behälter) als auch die in der Vorwoche nicht geleerten roten Behälter entleert.

Auch Straßenreinigung betroffen

Von der Arbeitsniederlegung ist ebenfalls die Straßenreinigung betroffen. Von der Maßnahme betroffen sind auch die Abgabestelle für Gelbe Säcke, Altpapier und Altglas auf dem HEB-Betriebshof in der Fuhrparkstraße sowie die Abgabe von Abfällen und Wertstoffen an der Müllverbrennungsanlage. Die Abholung von Sperrmüll erfolgt ebenfalls nicht.

Auch das Kundenbüro des HEB wird erst am Mittwoch, 22. März, wieder erreichbar sein. Die Leerung der Altpapiertonnen ist nicht vom Streik betroffen. Die Ausrüstungstermine für das Behälter-Identifikationssystem finden ebenfalls statt. Der HEB bittet alle betroffenen Kunden um Verständnis.

