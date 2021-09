Hagen: Grundschüler lernen in und über die Hagener Natur

Hagen. Waldjugendspiele – so heißt in Hagen ein Projekt mit vielen Partnern. Zahlreiche Grundschulen machen mit.

Vögel zwitschern. Die Sonne findet einen Weg durch die dichten Blätter der Bäume. Unter diesem Blätterdach starten in Hagen die Waldjugendspiele für Grundschulkinder der vierten Klassen im Fleyer Wald. Mehrere Gruppen von Kindern stehen an Stationen oder laufen entlang des Waldlehrpfades. Kinderlachen mischt sich immer wieder unter das Gezwitscher.

Waldjugendspiele – dahinter steckt eine Kooperation von Fachbereich Forstwirtschaft beim Wirtschaftsbetrieb Hagen, dem Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), dem Förderverein Wildgehege Wehringhauser Bachtal und der Bezirksvertretungen Hagen. BUND-Jugend und das Naturerlebnis Marienhof haben diese Aktionstage für alle Hagener Grundschulen organisiert.

Tiere durch Waldschule kennenlernen

Am Anfang steht ein Wagen der rollenden Waldschule der Kreisjägerschaft. Sie präsentiert Tiere, die die Kinder sonst eher selten zu Gesicht bekommen würden. Sie sollen lernen, welche Tiere im Wald leben und wie deren Lebensräume aussehen. „Es ist wichtig, dass die Kinder erfahren, was im Wald so kreucht und fleucht“, sagt Birgit Barczak, Mitglied der Kreisjägerschaft, „das gilt auch für Tiere, die sie sonst nie zu Gesicht bekommen, weil sie nachtaktiv sind“.

Waldjugendspiele des Wirtschaftsbetriebs Hagen (WBH). vl.: Gerald Fleischmann (Fachbereichsleiter Grün), Martin Holl (Fachleitung Forst), Silke Krüger, BUND Jugend, Hans-Joachim Bihs (Vorstand WBH), Frank Schmidt, Heinz-Dieter Kohaupt, Horst Wisotzki und Thomas Jung (Fachbereich Grün). Foto: Michael Kleinrensing / WP

Eine Aufgabe, die die Kinder den Weg über begleitet: ein Beutel, in dem Objekte aus dem Wald – wie zum Beispiel Blätter, Rinde oder Steine – gesammelt werden. „Wichtig ist natürlich, dass nichts abgebrochen wird, sondern nur Materialien vom Boden aufgesammelt werden“, erklärt Kristin Mindemann, Leiterin des Marienhofs. Mit diesen Materialien kann am Ende des Rundweges ein Bild gelegt werden. So müssen die Kinder immer aufmerksam durch den Wald laufen, um geeignete Stücke zu entdecken. „Sie müssen auch etwas auf eigene Faust erledigen, also Selbstständigkeit zeigen“, erklärt Silke Krüger von der BUND-Jugend.

Müll im Wald verteilt

Außerdem wurde von der BUND-Jugend Müll im Wald verteilt, um bei den Kindern ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was in einen Wald gehört und was nicht. „Der Müll wird natürlich später wieder eingesammelt. Es ist wichtig, den Kindern zu zeigen, wie man mit dem Wald umgeht“, berichtet Silke Krüger.

Durch den Fleyer Wald zieht sich ein Parcours von ungefähr zwei Kilometern Länge, auf dem die Kinder mehrere Stationen absolvieren müssen. Eine ist ein Waldarbeiter-Quiz, bei dem sie lernen, wie die Werkzeuge funktionieren und welche Dinge Waldarbeiter zu beachten haben.

Forstleute erklären das Alter der Bäume

Eine ähnliche Stationen bieten die Forstleute: Sie erklären, wie Bäume gefällt werden und was es dabei zu beachten gilt. Anhand der Ringe im Baumstamm erklären sie dann den Kindern, wie sie das Alter eines Baumes bestimmen können.

An einer anderen Station sollen die Kinder in einer bestimmten Zeit Baumstämme von A nach B bringen. Im Fokus steht hier das Teambuilding der Kinder. Ebenso gibt es eine Station, an der die Kinder sehen, wie weit Tiere springen können. Anhand von Bildern ist die Distanz abgesteckt, so dass die Kinder die Möglichkeit bekommen, es den Tieren gleich zu tun und deren Sprungweite zu erreichen.

Pro Gruppe haben die Kinder einen Zettel mit auf den Weg bekommen, auf dem anhand von Stempeln nachvollzogen werden kann, ob die Kinder alle Stationen abgearbeitet haben. Ziel hierbei ist es, den Kindern Verantwortung näher zu bringen. „Die Interaktion der Kinder ist wichtig, damit sie viel lernen“, erläutert Kristin Mindemann.

