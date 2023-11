Vor dem Supermarkt an der Volme-Galerie griff die Personengruppe den 26-Jährigen in Hagen an.

Blaulicht Hagen: Gruppe greift Mann in der City mit Glasflasche an

Hagen-Mitte Vor der Volme-Galerie kam es zu einer Gewalttat: Das 26-jährige Opfer muss ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei Hagen sucht Zeugen

Zu einer brutalen Attacke mit einer Glasflasche ist es vor der Volme-Galerie in Hagen gekommen. Bislang unbekannte Täter schlugen einem 26-jährigen Mann am Dienstagabend in der Innenstadt nach einem Streit mit der Flasche gegen den Kopf.

In der Shopping-Mall bricht ein Streit aus

Der Mann hielt sich gegen 18.45 Uhr in der Einkaufsgalerie auf. Dort traf er zunächst auf drei unbekannte Männer. Aus bislang ungeklärten Gründen entstand ein verbaler Streit zwischen den Männern, in dessen Verlauf noch weitere Unbekannte hinzukamen. Der 26-Jährige verließ die Volme-Galerie daraufhin über den Ausgang in Richtung Badstraße. Vor dem Eingang des dortigen Supermarktes schlug ihm dann ein unbekannter Täter plötzlich mit einer Glasflasche gegen den Kopf.

Verletzt ins Krankenhaus gebracht

Nach dem Angriff flüchtete eine etwa sechsköpfige Personengruppe in Richtung des Volmeparks. Der 26-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kripo ermittelt wegen der gefährlichen Körperverletzung und nimmt Zeugenhinweise unter 02331-986 2066 entgegen.

