Hagen: Gruselige Sammelaktion für die Suppenküche

Emst. Nur noch wenige Tage dann spuken die Gespenster auf Emst wieder durch die Straßen. Dahinter steckt eine Aktion für den guten Zweck:

Die Plakate hängen, die Flyer sind verteilt. Nur noch wenige Tage dann spuken die Suppenküchengespenster auf Emst wieder durch die Straßen und ziehen von Haus zu Haus.

Die beliebte Halloween-Sammelaktion, bei der Emster Kinder gemeinsam mit ihren Eltern haltbare Lebensmittel für die Hagener Suppenküche sammeln, findet in diesem Jahr bereits zum elften Mal statt. Die Aktion wurde 2013 von Familie Jetter ins Leben gerufen. Mit einer Straße ging es vor zehn Jahren los, mittlerweile werden mehr als 16 Straßen abgelaufen.

Kindern ein schwieriges Thema nahebringen

Gesammelt werden haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Kaffee oder Hygieneartikel. „Ich finde es toll, dass man mit dieser schönen Aktion den Kindern ein schwieriges Thema nahebringen kann. Die Inflation sorgt dafür, dass immer mehr Familien mit dem Thema Armut in Berührung kommen und zu kämpfen haben und Einrichtungen wie die Suppenküche zunehmend an ihre Grenzen stoßen“, sagt Kathrin Jetter, Organisatorin der Aktion in Hagen.

Sie sei besonders stolz und dankbar für die zahlreichen Unterstützer der Aktion und die vielen Familien, die am 31. Oktober die Straßen ablaufen und von Tür zu Tür gehen.

Große Spendenbereitschaft

Während die Kinder um die Häuser ziehen, gibt es parallel eine Sammelstelle im Fritz-Steinhoff-Park auf Emst und eine weitere Stelle in Halden bei Familie Schmeiser (Westerwaldweg 7). Fleißige Helfer und Helferinnen nehmen dort Lebensmittel entgegen, sortieren sie für die Suppenküche und laden die Spenden anschließend in einen Lkw. „Viele Hagener bringen direkt um 15 Uhr, zum Start der Aktion, große Beutel mit haltbaren Lebensmittel an unsere Sammelstellen. Die Spendenbereitschaft der Menschen ist jedes Jahr wirklich riesig“, so Kathrin Jetter.

Ab 18 Uhr gibt es für alle ein buntes Familienprogramm im Fritz-Steinhoff-Park auf Emst: „Unter anderem singt der Chor ,Kreuz und Quer’ der Erlöserkirche, außerdem kommt ein Luftballon-Künstler und unser beliebtes Maskottchen wird vor Ort sein“, verspricht die Organisatorin. Beginn der Aktion ist am kommenden Dienstag, 31. Oktober, ab 15 Uhr im Emster Park. Wer noch an der Aktion teilnehmen möchte, kann sich unter Suppenkuechengespenster@gmx.de oder unter 015174482665 (Kathrin Jetter) noch melden.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen