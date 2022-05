Hagen: Der Gürtel muss dem Wirt auch künftig passen

Hagen. Dass die Gäste eine Preissenkung honorieren, ist wünschenswert, aber nicht besondern realistisch, meint Redakteurin Yvonne Hinz.

Die Lage ist vertrackt: Nicht nur Gastronomen haben an den sprunghaft gestiegenen Preisen für Energie und Lebensmittel zu knacken, sondern auch jeder Privatmann. Und das wirft Fragen auf: Gebe ich als Wirt die gestiegenen Preise an meine Gäste, die ja auch schon weniger im Portemonnaie haben als früher, weiter? Und blicke vielleicht bald durch eine menschenleere Kneipe oder ein verwaistes Restaurant. Oder senke ich als Gastronom die Preise, beiße die Zähne zusammen und nehme hin, dass weniger, als eigentlich müsste, in der Kasse landet?

Wirt geht antizyklischen Weg

Ich drücke Gerd Alberts jedenfalls die Daumen, dass er aufgrund der Preissenkung in seinem Bistro in Hagen seinen Gürtel in den kommenden Monaten nicht so eng schnallen muss, dass ihm die Luft ausgeht. Vielleicht honorieren die Gäste aber auch den antizyklischen Weg, den Alberts eingeschlagen hat, und konsumieren mehr oder häufiger. Ich kann mir allerdings nur schwer vorstellen, dass Gerd Alberts Kasse auf lange Sicht ordentlich klingelt. Wünschen würde ich es ihm.

