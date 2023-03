Hagen: Gute Täterbeschreibung führt zu Gauner-Duo

Eilpe. Aufmerksame Nachbarn mit einer Antenne für dubiose Gestalten sind häufig die beste Sicherheitsvorkehrung, wie dieser Fall aus Hagen-Eilpe zeigt.

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten in Hagen-Eilpe Einbrecher von der Polizei gestellt werden. Am Dienstag beobachtete ein Anwohner (53), wie zwei Unbekannte gegen 6.30 Uhr in die Gartenlaube eines Nachbarn in der Franzstraße einstiegen. Der Hagener fotografierte die Gestalten und leitete das Bild prompt an seinen Nachbarn weiter, um abzuklären, ob die Personen eventuell dort zur Recht unterwegs waren. Doch der Betroffene hatte niemanden beauftragt und alarmierte sofort die Polizei.

Täter mit Beute erwischt

Als die Beamten am Tatort eintrafen, hatten die Gauner sich bereits aus dem Staub gemacht. Aufgrund der guten Beschreibung konnten mehrere Streifenwagen die beiden Männer (34, 35) ausfindig machen. Die aus der Gartenhütte entwendeten Gegenstände – eine Kunstblume, ein Küchengerät und ein Holzstock – trugen sie noch bei sich. Die Polizisten nahmen den 34-Jährigen fest, da gegen ihn ohnehin ein Haftbefehl vorlag. Einen Hammer, den die Beamten als Einbruchswerkzeug identifizierten, beschlagnahmten sie zugleich. Beide Einbrecher erhielten eine Anzeige.

Angesichts dieses Beispiels bittet die Polizei darum, bei verdächtigen Feststellungen rechtzeitig den Notruf zu wählen und eine gute Personenbeschreibung zu liefern. Dies ist oft, wie auch in diesem Fall, entscheidend für den Fahndungserfolg der Polizei.

