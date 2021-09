Einsatz in Hagen Hagen: Häusliche Gewalt - Mann zerschlägt Glas in Tür

Altenhagen. Ein 48-Jähriger Mann rastete am Mittwoch gegenüber seiner Ex-Frau aus und zerschlug dabei die Glasbausteine

Eine Frau aus Altenhagen hat am Mittwoch eine häusliche Gewalt bei der Polizei angezeigt. Am späten Nachmittag wollte sie zusammen mit Familienangehörigen persönliche Gegenstände aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses holen, die sie mit ihrem 48-jährigen Ex-Partner bewohnt hatte. Es kam zum Streit. Der Hagener beleidigte die Frau und ihre Familie unter anderem massiv und schlug aus Wut mit der Faust gegen die Glaseinsätze der Wohnungseingangstür. Die Frau gab an, dass der 48-Jährige ihr gegenüber bereits in der Vergangenheit handgreiflich geworden war. Die Polizei sprach ein Rückkehrverbot gegen den Mann aus. Er erhielt eine Strafanzeige.

