Anwohner in Boele und Hengstey mussten am Montagnachmittag für etwa eine halbe Stunde ohne Strom auskommen.

Strom in Hagen Hagen: Halbstündiger Stromausfall in Boele und Hengstey

Boele/Hengstey. Stromausfall im Hagener Norden. Ein Tiefbauunternehmen hat in der Straße Am Baum ein Kabel getroffen.

Im Wohnbereich Boele-Mitte und Hengstey ist am Montag ab 14.37 Uhr für etwa eine halbe Stunde der Strom ausgefallen. Bei Tiefbauarbeiten an einer Baustelle in der Straße Am Baum unweit des Boeler Friedhofs ist ein Kabel beschädigt worden. Neun Trafostationen waren in der Folge betroffen und die umliegenden Anwohner zwischen Friedhof, dem Boeler Markt und den Hengsteyer Wohnbereichen stromlos.

