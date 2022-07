Hagen: Hallen-Wiedereröffnung und Dankeschön-Fest verschoben

Hagen. Was ist aus dem Spendengeld unserer Weihnachtsaktion geworden? Wir haben bei den drei begünstigten Einrichtungen nachgefragt.

Wir haken nach – wie in jedem Jahr. Natürlich interessiert es uns, was aus dem Spendengeld, was im Rahmen unserer Weihnachtsaktion zusammen gekommen ist, geworden ist. Und auch unsere Leser und Unterstützer sollen erfahren, was aus ihrer Spende geworden ist.

Unsere letzte Weihnachtsaktion stand unter dem Motto „Weil ihr’s verdient habt: Danke den Fluthelfern“. Und wie läuft es heute – über ein Jahr nach der Flutkatastrophe – bei den drei Hagener Einrichtungen, die wir mit Spendengeldern in einer Gesamthöhe von 10.000 Euro bedacht haben?

„Wir hoffen, dass in wenigen Tagen die Gutachten eintreffen und dann endlich Bewegung in die Sache kommt“, sagt Dietmar Gebhard, Vorsitzender des TuS Volmetal. Die Turnhalle im Hagener Süden – eine private Halle des TuS, die normalerweise für Breitensport, gesellige Treffen und Gruppenarbeit genutzt wird – wurde vom Hochwasser komplett zerstört. „Der Gesamtschaden liegt bei etwa 200.000 Euro“, sagt Gebhard. Wenn die von Sachverständigen erstellten Gutachten beim Verein eingehen, werden sie bei der Flutkatastrophen-Unterstützungsstelle des Landes NRW eingereicht, „und dann soll das bewilligte Geld, so heißt es zumindest, zügig auf unser Vereinskonto überwiesen werden“, so Gebhard. Auf besagtem Konto befindet sich auch das Spendengeld aus der WP-Weihnachtsaktion.

Aufträge sollen zügig vergeben werden

Angebote für die Sanierungsarbeiten hätten heimische Unternehmen schon vor Wochen abgegeben, „aber wir können die Aufträge natürlich erst vergeben und Handwerker mit dem Wiederaufbau beauftragen, wenn wir die Unterstützungszusage vom Land und das Geld auf dem Konto haben“, unterstreicht der TuS-Vorsitzende.

Ursprünglich war die Wiederinbetriebnahme der Turnhalle in Rummenohl für Mitte/Ende 2022 geplant, „jetzt können wir erst im kommenden Jahr mit Spendern sowie mit Helfern und Handwerkern, die uns unterstützt haben, Wiedereröffnung feiern“, sagt Gebhard enttäuscht, fügt jedoch an: „Dann aber richtig.“ Etwas Positives hat Gebhard noch zu ergänzen: „Unser ebenfalls durchs Hochwasser zerstörte Vorplatz ist seit einigen Monaten wieder nutzbar, sprich, begeh- und befahrbar. Unser traditionelles Osterfeuer konnte zum Glück auf dem Platz wieder stattfinden.“

„Das Geld aus der WP-Spendenaktion verwenden wir – wie versprochen – für den Wiederaufbau unserer vor einem Jahr abgesoffenen Kleiderkammer“, sagt Erika Hankeln, Vorstandsmitglied bei der Pfarrcaritas Hohenlimburg. Seit einiger Zeit wird eine provisorische Kleiderkammer in der ersten Etage des Gebäudes Im Weinhof angeboten, „aber das ist leider nur eine abgespeckte Version“. Die Möbel für die „richtige“, größere Kleiderkammer im Erdgeschoss seien bestellt bzw. gekauft.

Sind in der Kleiderkammer aktiv - die Vorstandsmitglieder der Pfarrcaritas Hohenlimburg (von links): Erika Hankeln, Dorotea Erkeling und Birgit Darmstädter. Foto: Rebecca Borgmeier

„Regale, Kleiderstangen und Theken, an denen die Garderobe für die Bedürftigen eingepackt wird, werden derzeit zusammengeschraubt oder aufgebaut. Wir gehen davon aus, dass wir Ende August oder spätestens im September wieder in unsere Stamm-Räume zurück ziehen können“, sagt Erika Hankeln mit Optimismus in der Stimme.

Dankeschön-Fest auf 2023 verschoben

Und wie sieht es mit dem geplanten Fest, das eine Brücke zwischen den Stadtteilen Boele und Eckesey schlagen soll, aus? „Wir haben das Dankeschön-Fest verschoben. Nun planen wir, es an dem „Zwei Jahre nach der Flut“-Wochenende Mitte Juli 2023, stattfinden zu lassen“, sagt Patrick Gereke von den Loßröcken.

Auf dem Gelände der Boeler Loßröcke gab es kurz nach der Hochwasserkatastrophe auch eine große Sammelaktion für die Flutopfer. Foto: Mike Fiebig

Zur Erinnerung: Die Boeler Loßröcke und die Pfadfinder aus dem Hagener Norden hatten nach der Flut unbürokratisch den vom Hochwasser geschädigten Familien in Eckesey geholfen.

Eigentlich sollte das Dankeschön-Fest Mitte Juli gefeiert werden, „doch wir hatten einen coronabedingten Personalengpass, außerdem mussten sich unsere Leute nach der Flut erstmal wieder sortieren“, erläutert Patrick Gereke, 2. Geschäftsführer bei den Boeler Loßröcken und Fluthilfe-Mitorganisator.

Suche nach Standort läuft

Mit Heinz-Dieter Kohaupt, Bezirksbürgermeister im Hagener Norden, und mit Vertretern der AWO sind die Loßröcke schon heute im Gespräch, um das Gemeinschaftsfest für den kommenden Sommer zu planen. „Auf jeden Fall soll in dem oftmals vergessenen Stadtteil Eckesey gefeiert werden“, betont Patrick Gereke. Nach einem geeigneten Standort schaut man sich derzeit schon um. Das Gemeinschaftsfest soll helfen, eine soziale Brücke zwischen den beiden Stadtteilen zu schlagen.

Was nicht verschoben werden muss? „Das große Loßrock-Sommerfest, das immer am ersten August-Wochenende gefeiert wird, findet statt“, sagt Patrick Gereke mit erleichterter Stimme. Vom 5. bis 7. August wird sich auf Lammerts Eichen also wieder der Ochse am Spieß drehen.

