Hagen: Handfeste Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn

Hochschulviertel. Ein Vater und sein Sohn gerieten am Mittwochnachmittag in Hagen aneinander. Es blieb nicht beim verbalen Austausch von Argumenten.

In einem Mehrfamilienhaus im Hochschulviertel von Hagen kam es am späten Mittwochnachmittag zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem Vater und seinem erwachsenen Sohn. Die beiden Männer schlugen offenbar aufeinander ein und sehen sich nun mit Strafanzeigen konfrontiert.

Zunächst hatten Vater und Sohn wegen einer familieninternen Angelegenheit lautstark miteinander gestritten. Als die Polizei eintraf, gab der Vater (47) an, von seinem Sohn im Zuge der ausufernden Diskussion zuerst geschlagen worden zu sein.

Polizei muss Strafanzeigen schreiben

Zeugen des Geschehens teilten hingegen an, dass der Hagener angefangen habe, seinen 20-jährigen Sohn zu schubsen und zu schlagen. Nach Angaben der Polizei lagen im Wohnzimmer diverse Gegenstände auf dem Boden. Beide Männer hatten leichte Verletzungen im Gesicht, wollten aber jeweils auf eine Anzeige verzichten.

Dennoch wird nun in der Sache ermittelt, denn die Polizei sei gehalten, bei strafrechtlich relevanten Sachverhalten, von denen sie Kenntnis hat, tätig zu werden, teilte eine Polizeisprecherin mit. Deshalb erhielt sowohl der Vater als auch der Sohn eine Strafanzeige. Wie die Staatsanwaltschaft weiter verfährt, bleibt abzuwarten.

Da die beiden Familienmitglieder nicht an der gleichen Anschrift wohnen, verzichtete die Polizei auf eine Wohnungsverweisung. Der 47-jährige erhielt jedoch ein zehntägiges Rückkehrverbot.

Einbruch auf Baustelle in Hagen

Auf einer Baustelle in der Eppenhauser Straße kam es am Mittwoch zu einem Einbruch in einen Baucontainer. Wie die Polizei mitteilte, stellte ein 46-jähriger Man fest, dass ein Vorhängeschloss durchgetrennt wurde. Es fehlten eine Flex sowie zwei Kabeltrommeln. Ein zweiter Baucontainer wies Hebelmarken auf, die Täter gelangten jedoch nicht in das Innere.

+++Auch interessant: Corona sorgt für Personalengpässe in Hagen+++

Am Vortag gegen 17 Uhr seien die Baucontainer zuletzt unversehrt gewesen. Hinweise auf Täter liegen bislang nicht vor. Die Polizei Hagen bittet Zeugen, die Angaben zum Einbruch oder Tatverdächtigen machen können, sich unter der Telefonnummer 02331-986 2066 zu melden.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen