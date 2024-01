Hagen: Handtaschendiebe nach Verfolgungsjagd gefasst

Polizei in Hagen

Hagen-Halden Nach einem dreisten Handtaschenraub sind die drei Diebe nach der Tat nicht weit gekommen.

Nach einem schweren Handtaschenraub in der Hagener Innenstadt kann die Polizei die Ganoven schnell packen. Am Donnerstagabend gegen 19.20 Uhr ging eine 77-Jährige entlang der Haldener Straße, als ihr plötzlich von hinten eine Person mit Handschuhen den Mund zu- und sie festhielt. Ein weiterer Räuber entriss ihr die Handtasche. Im Anschluss machte sich das Trio mit einem weiteren Komplizen in Richtung Innenstadt aus dem Staub.

Aufmerksame Zeugen

Zeuginnen wurden auf die Tat aufmerksam, eilten der Hagenerin zu Hilfe und verständigten die Polizei. Aufgrund der Beschreibung konnten die Beamten wenig später in der City drei Tatverdächtige (16, 16, 18) vorläufig festnehmen. Diese versuchten zuvor vor dem Beamten zu fliehen, konnten jedoch nach einer Verfolgungsjagd gefasst werden. Der 18-Jährige ist bereits wegen ähnlich gelagerten Delikte polizeilich bekannt. Bei ihm fanden die Polizisten zudem Rauschgift. Die Beute konnte in der Nähe des Fluchtweges entdeckt und sichergestellt werden. Die Hagener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

