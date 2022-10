Hagen-Haspe: 100 Jahre alte Wasserleitung wird erneuert

Seit Monaten blicken die Besucher auf dem Weg zum Parkplatz am Fuße der Hasper Talsperre in diverse Baggerlöcher. Doch die Arbeiten neigen sich dem Ende zu.

Haspe. Ein Millionen-Projekt in Hagen-Haspe am Talsperrenweg neigt sich dem Ende entgegen. Wir erklären, was Enervie-Vernetzt dort gebaut hat.

Seit Herbst vergangenen Jahres können Besucher der Hasper Talsperre den Baustellenfortschritt mitverfolgen: Enervie-Vernetzt steht in Hagen-Haspe kurz vor der Fertigstellung einer großen Erneuerungsmaßnahme im Hagener Trinkwassernetz: Derzeit laufen die letzten Arbeiten zum Austausch der Haupttransportleitung am Wasserwerk Hasper Talsperre vom Haus Plessen (Talsperrenweg Nr. 114) in Richtung Hochbehälter bis zum Talsperrenweg Nr. 39. Enervie-Vernetzt investiert rund 3,3 Millionen Euro in diese Maßnahme zur Sicherung und Aufrechterhaltung einer zuverlässigen Trinkwasserversorgung für Hagen.

Alte Leitung wird geborsten

Die bisherige Trinkwasserleitung aus Grauguss mit einem Durchmesser von 60 Zentimetern wurde in den Jahren zwischen 1920 und 1930 parallel zum Talsperrenweg verlegt. Sie hatte nun das Ende ihrer technischen Lebensdauer erreicht und wurde durch eine moderne Stahlrohrleitung mit 50 Zentimetern Durchmesser ersetzt.

750 Kilometer Wasserleitungen Die Stadt Hagen wird von zwei Wasserwerken mit hochwertigem Trinkwasser versorgt: Dem Hauptwasserwerk in Hagen-Hengstey sowie dem Wasserwerk Hasper Talsperre.



Mark-E als Trinkwasserversorger hat allein in den vergangenen 20 Jahren insgesamt über 41 Millionen Euro in die Sanierung und Modernisierung der beiden Hagener Wasserwerke investiert.

Für den Betrieb und die Instandhaltung der Strom-, Gas-, Wärme- und auch Trinkwassernetze ist die Netzgesellschaft Enervie-Vernetzt verantwortlich.



Sie betreibt allein in Hagen ein Wassernetz von etwa 750 Kilometern Länge. Zwölf Hochbehälter mit einer Gesamtspeicherkapazität von etwa 23.000 Kubikmetern (m³) stehen für die Speicherung zur Verfügung.

Die Belieferung an die Hagener Bevölkerung erfolgt aufgrund der Topographie über 25 Pumpstationen in 23 Druckzonen vom tiefsten Punkt auf 91 Metern NN (Wasserwerk Hengstey) bis auf eine Höhe von 360 Metern NN (Bereich „Im Deerth“).

Auf einer Gesamtlänge von über 1500 Metern ließ Enervie-Vernetzt die neue Leitung in insgesamt drei verschiedenen Bauverfahren verlegen: Über mehr als die Hälfte der Strecke wurde dabei die neue Wasserleitung in die vorhandene alte Versorgungsleitung eingezogen. „Auf über 200 Metern erfolgte die Verlegung mittels des ‚Berstlining‘-Verfahrens. Hierbei wird die vorhandene Rohrleitung geborsten und in das umgebende Erdreich verdrängt, während gleichzeitig die neue Leitung eingebracht wird. Auf einem Teilstück von etwa 500 Metern erfolgte die Leitungsverlegung schließlich in offener, klassischer Tiefbauweise. Auch der Hasper Bach musste im Zuge der Arbeiten mittels eines Dükers gequert werden“, erzählt Mick Schelberg, verantwortlicher Sachgebietsleiter bei Enervie-Vernetzt.

Der Hasper Bach musste im Zuge der Arbeiten mittels eines Dükers gequert werden. Im Bild das entsprechende Leitungsstück. Foto: Enervie

Die neue Haupttransportleitung hat das Versorgungsunternehmen bereits in Betrieb genommen. Zurzeit werden noch die während der Bauphase eingesetzte provisorische Ersatzleitung zurückgebaut, die für die Bauarbeiten umgelegte Trasse für Betriebsfunkkabel wieder zurückgelegt und abschließend die Oberflächen hergestellt.

Der endgültige Abschluss der Maßnahme ist für Mitte Dezember 2022 geplant und liegt damit im vorgesehenen Zeitplan. „Für die Neuverlegung der Wasserleitung waren auch entsprechende Eingriffe im Landschaftsschutzgebiet notwendig. Hierfür werden in der nächsten Pflanzzeit entsprechende Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt“, versichert Mick Schelberg, dass die Natur künftig sich wieder ungestört ausbreiten kann.

