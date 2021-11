Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte an der Kipper-Schule ein größerer Schaden abgewendet werden.

Schule in Hagen

Schule in Hagen Hagen-Haspe: Kipper-Schule kehrt in den Regelbetrieb zurück

Haspe. Nach dem Brand-Ereignis an der Kipper-Grundschule in Haspe können sich die Kinder in der nächsten Woche wieder auf normalen Unterricht freuen.

Nach dem Brand an der Grundschule Kipper in der vergangenen Woche ist der Unterricht im Regelbetrieb voraussichtlich ab Montag, 15. November, wieder möglich. Aktuell findet für die Schülerinnen und Schüler ein eingeschränkter Unterricht statt. Eine Notbetreuung wird in den Räumlichkeiten der OGS angeboten. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Schadstoffmessungen durchgeführt. Sobald das Gutachten vorliegt, kann die Situation neu beurteilt werden.

+++ Auch lesenswert: Der Rahmen für den Weihnachtsmarkt steht +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen