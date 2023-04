Hagen-Haspe: Kirmespin 2023 würdigt die Wolkenschieber

Haspe. Mit dem Verkaufsstart des Kirmespins 2023 hat die heiße Phase der Hasper Brauchtumssaison begonnen. Aber es gibt noch mehr.

Der Hasper Kirmespin 2023 ist da: Die kleinen Sticker fürs Revers zeigen traditionell meist Symbole, die mit dem Hasper Ulk und Brauchtum zu tun haben. Finanziert wurde das Sammlerobjekt auch in diesem Jahr aus dem Repräsentationsetat des Bezirksbürgermeisters. Der Erlös des Pins kommt regelmäßig karitativen Zwecken zugute, zuletzt der „Corbacher 20“.

Das neue Objekt zeigt neben dem Hasper Wappen das „Kirmes-Herz“ sowie vier Zylinder, also die vornehmen Kopfbedeckungen der „Wolkenschieber“. Und da ja den vier Symbolfiguren eine Woche vor dem Kirmeszug stets die Aufgabe zufällt, am eigentlichen Zug-Tag – in diesem Jahr am 17. Juni – für schönes Wetter zu sorgen, darf auch die Sonne auf dem Pin nicht fehlen.

Verneigung vor dem Obermeister

Dass 2023 die Wolkenschieber auf der kleinen Anstecknadel symbolisiert sind, hat einen besonderen Grund: Wolkenschieberobermeister Fritz Gerke feierte mit 90 Jahren unlängst einen ganz besonderen Geburtstag, und bekam den Premieren-Pin von Bezirksbürgermeister Horst Wisotzki höchstpersönlich angesteckt. Doch ab sofort kommt der kleine Anstecker in den Verkauf und kann ab dem 17. April bei den üblichen Hasper Verkaufsstellen für 2,50 Euro erworben werden. Natürlich wird der Pin vom Hasper Heimat- und Brauchtum-Verein (HHBV) auch beim Maifest am 30. April/1. Mai auf dem Hüttenplatz angeboten.

Beim Kirmeskommers 2023 wird Iämpeströter Armin vom Orde verabschiedet und zugleich sein Nachfolger präsentiert. Foto: Heinz-Werner Schroth / WP

Parallel laden die Brauchtumsfreunde schon heute zum diesjährigen Kirmeskommers ein. Bis tief in die Nacht soll es am Samstag, 3. Juni, ein abwechslungsreiches Programm geben. Über die Bühne geht die große Sause abermals im Hasper „Boni“, Berliner Straße 110a. Einlass ist ab 17.30 Uhr, Programmauftakt um 19 Uhr. Die Karten (Preis 25 und 20 Euro) können per E-Mail reserviert werden unter thomas.eckhoff@hasper-kirmes.de.

Viel Tradition und Entertainment

Das Programm startet traditionsgemäß mit dem Einmarsch der Hasper Symbolfiguren und Standartenträger der Hasper Vereine, musikalisch begleitet durch die heimische „Blueline Show- & Marching-Band“. Im Kommers-Mittelpunkt stehen die Inthronisierung des neuen Iämpeströters und die Verabschiedung des Iämpeströters 2022, Armin vom Orde. Weiterer Höhepunkt wird die Verleihungszeremonie des Ulk-Ordens sein. Mit von der Partie ist auch die Volmegarde, die einen extra einstudierten Tanz präsentieren wird.

Ein weiterer Höhepunkt im Programm ist „Ruuds Comedy Show“. Begleitet von einer perfekt aneinander geschnittenen Auswahl von 58 Musiktiteln wechselt Ruud blitzartig seine Outfits und verwandelt sich dabei im Handumdrehen in verschiedene Stars und Persönlichkeiten. Auch Lutz Kniep steht in vollen Hallen und Sälen im Rampenlicht, er zelebriert auf Galas, Kreuzfahrten, Firmenevents, Partys und Festen brillante Trompetenklänge mit Gänsehauteffekt. Susan Kent tourt quer mit ihrer Show durch Deutschland, auf Schiffen und durchs Ausland. Sie tritt auf Schlagerfestivals, Rockbühnen und im TV-Programm auf. Wie so oft in Haspe, wird auch diesmal wieder DJ Hans die Sause begleiten.

