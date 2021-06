Hagen-Haspe: Kleinkind (3) wird bei Verpuffung verletzt

Haspe. Eine geschmolzene Plastikflasche führt zu einer Verpuffung in einer Wohnung in Haspe: Durch die Explosion wird ein Kleinkind (3) verletzt.

Ein Kleinkind (3) ist bei einer Verpuffung in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Hagen leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen ging der 3-jährige Sohn einer 28-jährigen Hagenerin und eines 36-jährigen Hageners am frühen Morgen in die Küche der Wohnung. Zu diesem Zeitpunkt schliefen die Eltern noch.

Plastikflasche mit Nagellackentferner schmilzt auf Ceranfeld

Der Junge schaltete das Ceranfeld an. Durch die entstandene Hitze schmolz eine in diesem Bereich gelagerte Plastikflasche mit Nagellackentferner. Die Flüssigkeit verdampfte und es entstand ein Luftgemischt, das sich im weiteren Verlauf durch die Hitze entzündete.

Durch die Explosion wurde der 3-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. In Folge der Explosion brachen die Fensterscheiben des Wohnzimmers, des Schlafzimmers, der Küche und der Balkontür der Wohnung vollständig heraus. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls.

