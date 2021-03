Hagen-Haspe: Unbekannter blendet Piloten mit Laserpointer

Hagen. Mit einem Laserpointer hat am Montagabend ein Unbekannter in Hagen-Haspe einen Lufthansa-Piloten geblendet.

Ein bislang Unbekannter blendete am Montagabend in Haspe mit einem Laserpointer den Piloten eines Flugzeuges, das sich in einer Höhe von etwa 3.000 Metern im Landeanflug auf den Düsseldorfer Flughafen befand.

Mitarbeiter des Flughafens teilten der Polizei gegen 22.25 Uhr mit, dass der grüne Laserstrahl im Südhangweg lokalisiert werden konnte.

Die Bestimmung des Ortes war aufgrund der vom Piloten der Lufthansa-Maschine durchgegebenen Koordinaten zum Zeitpunkt des Vorfalls möglich. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Beamten verlief ohne Erfolg.

Sie fertigten eine Strafanzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr gegen unbekannt.