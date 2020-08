Hagen-Haspe: Verletzer Autofahrer bei Abbiegeunfall

Haspe. 5000 Euro Sachschaden sind bei einem Abbiegeunfall in Hagen-Haspe entstanden. Ein Autofahrer wurde verletzt.

5000 Euro Sachschaden sind am Montagnachmittag in Haspe bei einem Abbiegeunfall auf der Berliner Straße entstanden. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei war dort gegen 16.40 Uhr eine 41-Jährige mit ihrem Opel in Richtung Rehstraße unterwegs. Dabei kam ihr ein BMW entgegen, dessen Fahrer (67) plötzlich nach links in Richtung eines Baumarktes abbog.

Trotz einer Vollbremsung konnte die Frau eine Kollision nicht verhindern. Beide Autos waren aufgrund des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Dafür musste die Polizei die Kreuzung für kurze Zeit absperren. Der BMW-Fahrer verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn wenig später in ein Krankenhaus.