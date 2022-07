Entdeckungstour Hagen hat was: Hörspaziergang will Liebe zur Stadt wecken

Hagen. Tabea Dölker richtet in ihrem Hörspaziergang einen neugierigen Blick auf Hagen. Welche Stationen die Kommunikationsdesignerin beleuchtet.

Sie lebt seit sieben Jahren in Hagen, „und ich fühlte mich von Anfang an hier wohl“, sagt Tabea Dölker. Grund für die 37-Jährige, der Stadt an der Volme eine ganz besondere „Liebeserklärung“ auszusprechen. Die Kommunikationsdesignerin hat einen Hörspaziergang entlang verschiedener Stätten der Stadt erarbeitet. Gemeinsam mit ihrem Podcast-Partner Maximilian hat sie einen Audiowalk zusammengestellt, der als Inspiration für Feierabend- oder Wochenend-Runden dienen soll.

„Heimat-Scheck“-Förderung in Höhe von 2000 Euro

Der Audiowalk „Hagen hat was“ (so auch der Titel des Projektes, das durch das Förderprogramm „Heimat-Scheck“ mit 2000 Euro gefördert wurde) ist ab sofort kostenlos auf www.hagenhatwas.de sowie in den Podcast-Verzeichnissen von Spotify, Amazon, Google und Apple erhältlich.

Wie Tabea Dölker ihren Hörspaziergang selbst umschreibt? Als eine kurzweilige Draußenaktivität für alle Jahreszeiten, „und das Ganze ist ausführbar ganz unabhängig von Corona“, betont die Wahl-Hagenerin. Für den etwa 45-minütigen Hörspaziergang benötigen die Teilnehmer lediglich ein Smartphone sowie Kopfhörer.

Tabea Dölker wurde in Süddeutschland nähe Stuttgart geboren, hat in Mainz studiert, später in Tübingen und Hamburg gelebt. Und jetzt in Hagen. Die 37-Jährige lacht: „Viele meiner Freunde und Bekannten haben mich gefragt, was mir denn an dieser Stadt gefällt“, blickt sie zurück, „doch ich bin hier wirklich gern. Anfangs hab’ ich in der Innenstadt gewohnt, jetzt am Buschey. Alles passt.“

Aber zurück zum Podcast: Ihr liebevoll-neugieriger Blick auf die Stadt, der, so vermutet sie, Hagener „Ureinwohnern“ kaum gelingen würde, ist nicht nur unterhaltsam, sondern durch etliche Hintergrundinformationen und Zusatzauskünfte auch informativ.

Vom Stadttheater bis zum Theater an der Volme

Die Tour beginnt am Stadttheater, führt dann zum alten Bunker, danach zum Kulturzentrum Kultopia und zum Allerwelthaus. Dann geht’s vorbei an der Synagoge und der Rathaus-Galerie sowie durchs Kunstquartier. Der Spaziergang führt weiter über die Springe, übers Elbersgelände und endet schließlich am Theater an der Volme.

Die erklärenden, teils amüsanten Texte haben Tabea Dölker und ihr Bekannter Maximilian gesprochen, „in Duett-Form ist es für den Zuhörer spannender“, ist sich die Kommunikationsdesignerin sicher.

Lutz-Projekt „Unterwegs“ führt durch Altenhagen Es gibt bereits einen Audiowalk, der zu besonderen Stätten in Hagen führt. Dabei machen sich die Konzeptentwicklerinnen Anja­ Schöne (Leiterin des jungen Theaters Lutz) und Dramaturgin Anne Schröder auf den Weg durch Altenhagen. Das Projekt „Unterwegs“ versteht sich als lyrischer Spaziergang mit Videos und Gedichten von Barock bis zur Gegenwart. Junge Leute ab 14 Jahren sollen animiert werden, raus und auf Entdeckungstour zu gehen. Mit dem Projekt will das Theater Lutz auch gezielt Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen Familien und junge Menschen mit Migrationshintergrund erreichen. Finanziell gefördert wird „Unterwegs“ durch die Werner Richard-Dr. Carl Dörken Stiftung.

Die Idee zum Podcast sei ihr vor etwa einem Jahr gekommen, die Fertigstellung hätte sich dann allerdings doch ordentlich hingezogen. „Vom Fördergeld konnte ich Unterstützer, zum Beispiel Leute, die sich um den Schnitt gekümmert haben, bezahlen. Und die Postkarten drucken lassen“, sagt Tabea Dölker. Sie selbst habe sich im im Rahmen des Projektes ehrenamtlich eingebracht.

Hagenmotive liegen als Postkarten kostenlos aus

Apropos Postkarten: Von vier Illustrationen, die Hagenmotive zeigen, sowie von einer Fotografie hat sie jeweils 500 Exemplare drucken lassen; diese liegen kostenlos an öffentlichen Stellen (u.a. im Kunstquartier, in der Stadtbücherei auf der Springe und in der Tourist-Information im M 12) aus.

Ob es demnächst einen weiteren Spaziergang, der in die Außenbereiche Hagens führt, geben wird? „Mal schauen, wie der erste Spaziergang bei den Hagenern ankommt und ob es vielleicht eine erneute Förderung gibt“, sagt Tabea Dölker.

Übrigens: Eine Grafik der Route, alle Adressen und weitere Zusatzinfos, die beim Hören auftauchen, finden sich online unter www.hagenhatwas.de/audiowalk

