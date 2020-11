Die Saarlandstraße in Hagen wird abschnittsweise in mehreren Etappen gesperrt.

Mobilität Hagen: Hauptverkehrsachse wird in mehrere Etappen gesperrt

Hagen. Mit der Saarlandstraße wird eine der Haupteinfallsstraßen in Hagen gesperrt. Im Berufsverkehr drohen Staus.

Das hat Folgen für viele Pendler: Die Saarlandstraße, eine der Hauptverkehrsachsen in die Stadt hinein, wird aufgrund von Bauarbeiten in dem Bereich zwischen der Eduard-Müller-Straße und der Brücke Berchumer Straße in verschiedenen Abschnitten vollgesperrt. Dabei bleibt die Anschlussstelle Feithstraße durchgehend geöffnet.

Für den ersten Bauabschnitt muss der Bereich zwischen der Eduard-Müller-Straße und der Anschlussstelle Feithstraße in Fahrtrichtung Iserlohn von Freitag, 6. November, um 18 Uhr bis Montag, 9. November, um 5 Uhr vollgesperrt werden. Eine Umleitung über die Bülowstraße, Haldener Straße und Feithstraße wird eingerichtet.

Zweite Bauabschnitt startet am 13. November

Der zweite Bauabschnitt zwischen der Anschlussstelle Feithstraße und der Eduard-Müller-Straße in Fahrtrichtung Hagen wird von Freitag, 13. November, um 18 Uhr bis Montag, 16. November, um 5 Uhr vollgesperrt. Die Umleitung führt über die Feithstraße, Haldener Straße und Bülowstraße.

Der letzte Bereich zwischen der Anschlussstelle Feithstraße und Brücke Berchumer Straße wird in beide Fahrtrichtungen voraussichtlich in der Woche vom 16. bis 22. November saniert. Die Bereiche von den Auf- und Abfahrten Feithstraße bis zur Brücke Berchumer Straße werden jeweils unter einer halbseitigen Sperrung gebaut.