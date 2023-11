Hagen: Hausbewohner überrascht Einbrecher an Terrassentür

Ein Einbrecher versucht sich an einer Terrassentür (Symbolfoto). In Hagen wurden Täter nun von einem Hausbewohner überrascht

Hagen-Boele Ein 30-Jähriger wird von komischen Geräuschen in seine Küche gezogen - dann sieht er plötzlich zwei Einbrecher an der Terrassentür.

Ein 30-Jähriger hat in Hagen Einbrecher an der Terrassentür überrascht: Der Mann hielt sich am Dienstag in seinem Schlafzimmer in der Danziger Straße auf. Als er ein Knacken in der Küche vernahm und nachschaute, überraschte er mit Einschalten des Lichts zwei Einbrecher, die versuchten, die Tür von außen aufzuhebeln.

Polizei Hagen nimmt Zeugenhinweise entgegen

Durch das Licht geblendet flohen sie in Richtung Dortmunder Straße. Beide trugen dunkle Kleidung und schwarze Wollmützen. Sie hatten jeweils einen Schal hoch in das Gesicht gezogen. Einer war zirka 1,80 Meter groß und hatte leicht gebräunte Haut. Zeugenhinweise werden unter 02331/986 2066 entgegengenommen.

