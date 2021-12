Um in der Stadt weiter investieren zu können, erhöht Kämmerer Christoph Gerbersmann mit dem Doppelhaushalt 2022/23 das Kreditvolumen. Dafür sollen das Minus bei den Liquiditätskrediten auf 920 Millionen Euro sinken.

Finanzen in Hagen

Finanzen in Hagen Hagen: Haushalt auf Kante erspart Bürgern die Steuererhöhung

Hagen. Der Hagener Doppelhaushalt 2022/23 überschreitet erstmals das Jahresvolumen von 800 Millionen Euro. Doch das Zahlenwerk birgt auch Risiken.

Mit dem Doppelhaushalt 2022/23 hat Kämmerer Christoph Gerbersmann dem Rat in Hagen am Donnerstag ein Zahlenwerk zur Entscheidung vorgelegt, das in den nächsten beiden Jahren mit 803 bzw. 808 Millionen Euro jeweils Rekordhöhen erreicht. Dabei ist der Etat komplett auf Kante genäht und bietet keinerlei Spielräume für irgendwelche Überraschungen. „Damit gibt es für die Politik auch kaum noch Spielräume für die Gestaltung“, räumt der Finanzdezernent ein. Sein vorrangiges Ziel sei es gewesen, trotz und gerade wegen der Sonderbelastungen durch die Corona-Pandemie und die immensen Flutschäden den Bürgern weitere Steuererhöhungen zu ersparen.

Umgerechnet auf ein Monatseinkommen von 3000 Euro bedeutet dies konkret, dass lediglich noch 4,11 Euro für sämtliche unvorhergesehenen Ausgaben zur Verfügung stehen – also quasi ein Null-Puffer. „Wenn der Rat also meint, den Fokus auf andere Dinge richten zu wollen, müssen die Prioritäten bei den Ausgaben neu definiert oder neue Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen werden“, lässt Gerbersmann keinen Zweifel, dass damit allerdings an eine Haushaltsgenehmigung direkt nach den Osterferien kaum noch zu denken sei.

Appelle an Bund und Land

„Dies ist der wahrscheinlich vorerst letzte Haushalt, der die steigenden Zukunftsausgaben ohne massive Konsolidierungsmaßnahmen bzw. Steuererhöhungen auffangen kann“, betont der Kämmerer, dass sämtliche Stellschrauben ausgereizt seien. Dafür seien jetzt Bund und Land gefordert, endlich bei den versprochenen Entlastungen für die Altschulden und Sozialausgaben nicht bloß Lippenbekenntnisse zu liefern.

Kämmerer Christoph Gerbersmann hat dem Hagener Rat am Donnerstag seinen Doppelhaushalt 2022/23 vorgelegt, der nach seinen Vorstellungen nach der Osterpause genehmigt werden sollte. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Dennoch ist es der Kämmerei gelungen, allein für die nächsten beiden Jahre Zukunftsinvestitionen von insgesamt 142 Millionen Euro – das sind 50 Millionen mehr als in den Vorjahren – zu ermöglichen. Einige Beispiele:

19 Mio. Euro für Investitionen in die Digitalisierung von Schulen, öffentlicher Infrastruktur und Privathaushalten bis 2024;

21 Mio. Euro für Ausstattung und Baumaßnahmen in Schulen bis 2026;

6,6 Mio. Euro für zusätzliche OGS-Plätze bis 2025;

3,2 Mio. Euro für eigene Investitionen in zusätzliche Kita-Plätze bis 2023;

16 Mio. Euro für Rettungsdienst und Feuerwehr bis 2024;

22 Mio. Euro für die Aufwertung des Hengsteysee-Südufers bis 2026;

32 Mio. Euro für die Sanierung von Brücken bis 2026;

3,5 Mio. Euro für den Ausbau des Radverkehres bis 2023;

2,5 Mio. € für die Volmerenaturierung bis 2023.

Dazu bedarf es einer Netto-Neuverschuldung bei den Investitionskrediten von 34,8 bzw. 33,2 Millionen Euro in den nächsten beiden Jahren. Parallel dazu sollen die Liquiditätskredite (städt. Dispo) um knapp 20 Millionen Euro auf dann 920 Millionen Euro abgebaut werden. Damit bleibt Hagen stabil unter der Milliarden-Marke.

Bevor das Zahlenwerk, das das Handeln der Stadt in den nächsten beiden Jahren diktiert, jetzt in die politischen Beratungen geht, schrieb Gerbersmann dem Rat noch einmal ins Stammbuch: „Dieser Hauhalt bedarf einer stringenten Bewirtschaftung, weil er keine Reserven mehr für Risiken enthält.“ Und in Richtung Berlin und Düsseldorf richtete er den Appell, bei allen künftigen Aufgaben für die Kommunen auch für die angemessene Finanzierung zu sorgen: „Ohne eine solche Hilfe fehlt Hagen die finanzielle Perspektive, und die grundgesetzlich garantierte Gleichheit der Lebensverhältnisse geht weiter verloren.“

+++ Auch lesenswert: So geht es mit den kaputten Brücken in Hagen weiter +++

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen