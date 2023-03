In Hagen-Dahl ist es am Montagabend zu einem größeren Stromausfall gekommen (Symbolfoto)

Stromausfall Hagen: Haushalte in Dahl gut eine Stunde ohne Strom

Hagen-Dahl. Im Hagener Ortsteil Dahl gab es am Montagabend einen größeren Stromausfall. Ein Erdkabel war defekt. Der Enervie-Bereitschaftsdienst rückte aus.

Am Montagabend ist es zu einem größeren Stromausfall in Hagen-Dahl gekommen. „In der Nähe der Feuerwehr ist es zu einen Kabelfehler an einem Mittelspannungserdkabel gekommen“, blickt Enervie-Sprecher Andreas Köster auf den Stromausfall, der sich gegen 20.42 Uhr ereignete.

Ortsnetzstationen wieder zugeschaltet

Sieben Ortsnetzstationen seien daraufhin stromlos gewesen. „Der Stromausfall begrenzte sich auf einige Straßenzüge in Dahl. Die Mitarbeiter hatten es in der Leitstelle in Garenfeld gesehen und sofort den Bereitschaftsdienst verständigt.“

Die Kollegen seien umgehend nach Dahl ausgerückt und hätten die einzelnen Stationen wieder zugeschaltet und das defekte Kabel repariert. Gegen 21.50, also gut eine Stunde später, waren alle Haushalte wieder am Netz.

