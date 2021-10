Hagen: HEB beseitigt endgültig Müllkippe im Volmetal

So sah es vor einigen Tagen noch in Ambrock an der B 54 aus: Flutmüllreste und illegal abgeladener Müll lagerten hier.

Ambrock. Seit der Flut ein Problem-Fleck: Immer wieder stellen Müllsünder neuen Unrat auf den Platz an der B 54. Der HEB hat jetzt fast alles abgefahren.

Wenn Dragan Livancic jetzt aus seinem Hotelfenster schaut, sieht er immerhin keine Müllberge mehr: Nach der Flut im Juli hatte sich ein Platz unmittelbar neben seinem Hotel an der Bundesstraße 54 in Hagen eine regelrechte Müllkippe verwandelt. „Der erste große Müll wurde dann schon Anfang Oktober abgeholt. Aber es wurden immer wieder neue Sachen einfach dazugestellt“, sagt der Hotelbetreiber vom Haus Kehrenkamp. Er selbst hatte immer wieder beobachtet, wie Leute mit ihren Autos anfuhren und ihren Müll dort abluden.

Asbesthaltige Platten, ausgeschlachtete Kühlschränke, Reifen, Kleidung, abgestellter Flut-Müll, aber auch Unmengen an Müll, die rein gar nichts mit dem Hochwasser zu tun haben wurden hier illegal hingeworfen. „Wir haben den Großteil des Mülls heute abgeholt“, hat Jacqueline Jagusch, Sprecherin das Hagener Entsorgungsbetriebes, gute Nachrichten nicht nur für den Hotelbetreiber, sondern auch aufmerksame Bürger aus der Umgebung, die sich beschwert hatten. „Ich hoffe, dass die Leute jetzt endlich merken, dass der Müll hier nicht hingehört“, gibt Livancic die Hoffnung nicht auf, dass sich ähnliche Szenarien nicht wiederholen.

So sah es auf dem Platz noch vor einigen Wochen ein: Riesige Müllberge türmen sich dort entlang der Straße. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Zusammenarbeit mit Ordnungsamt

Jacqueline Jagusch betont dazu: „Wir stehen im engen Kontakt mit dem Ordnungsamt der Stadt Hagen, um den Ablagerungen entgegen zu wirken.“ Denn: Hochwassermüll, der seit dem Ende der kostenfreien Sammelaktion im September auf Straßen, Bürgersteigen oder Plätzen abgelegt wird, „gilt als illegale Müllablagerung und wird entsprechend geahndet“, hatte die Sprecherin zuletzt betont. Auch mit den Waste Watchern arbeite man daher eng zusammen, um Verursacher ausfindig zu machen. Auch wenn das nicht immer klappt.

6183 Tonnen Hochwassermüll

Die HEB-Mitarbeiter hatten nach dem Hochwasser Sonderschichten eingelegt und im Dauereinsatz gegen die Müllberge an Hagens Straßenzügen gekämpft, sie abgefahren, sortiert, an der Müllverbrennungsanlage verwertet. Insgesamt wurden rund 6183 Tonnen Hochwassermüll gesammelt. Ersten Schätzungen zufolge sind durch die Abfuhr Kosten in Höhe von mehr als 2,5 Millionen Euro entstanden.

Der Großteil ist mittlerweile abgefahren, nur noch vereinzelt gebe es Flutmüll. Die positive Nachricht aber an dieser Stelle: Über weitere Ablagestellen dieses Ausmaßes in anderen Stadtteilen sei dem Hagener Entsorgungsbetrieb zurzeit nichts bekannt, so Jagusch.

