Hagen: HEB-Mitarbeiter leert Container – Auto fährt über Fuß

Wehringhausen. Als ein HEB-Mitarbeiter einen Müllcontainer in das Sammelfahrzeug lädt, fährt ihm plötzlich ein Auto über den Fuß. Der Mann wird leicht verletzt:

Ein Mitarbeiter der Hagener Entsorgungsbetriebe (HEB) ist bei einem Unfall leicht verletzt worden: Am vergangenen Montag kam es im Einmündungsbereich Södingstraße/Wehringhauser Straße zu einem Unfall: Dort führte der Mitarbeiter der HEB Arbeiten durch.

Leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht

Der 27-Jährige war dabei, einen größeren Müllcontainer in das Abfallsammelfahrzeug zu laden und hielt sich dafür am Fahrzeugheck auf. Als ein gleichaltriger Mann mit seinem BMW an dem Müllwagen vorbeifahren wollte, fuhr er mit einem Reifen über den rechten Mittelfuß des 27-Jährigen.

Durch Klopfen auf das Fahrzeugdach machte der Mitarbeiter der HEB den Fahrer auf den Unfall aufmerksam. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den leichtverletzten 27-Jährigen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

