Hagen: Hebamme trifft nach 25 Jahren das erstes AKH-Baby

Hagen. 25 Jahre nach der Geburt trifft das erste Baby der neuen AKH-Geburtshilfe seine Hebamme wieder. Hier alles über die ungewöhnliche Begegnung:

Die Frauenklinik am Allgemeinen Krankenhaus Hagen (AKH) feiert Geburtstag. Anfang Mai 1996 war es, als der Fachbereich von dem Gebäude an der Berchumer Straße in den bekannten zentralen Krankenhauskomplex zog. Auch für Daniel Schumann ein besonderer Ort – war er doch das erste Baby, das damals in den neuen Kreißsälen an der Grünstraße in Wehringhausen das Licht der Welt just am Umzugstag erblickte. Nun gab es zum 25. Geburtstag ein kurzes, natürlich coronakonformes Wiedersehen mit Hebamme Beata Tarnowski, die Baby Daniel mit auf die Welt half.

Aus 57 Zentimetern werden 184

An seine eigene Geburt kann sich Daniel Schumann natürlich nicht erinnern. Mittlerweile sind aus den 57 Zentimetern Körpergröße zum Start ins Leben 184 Zentimeter geworden und aus dem ersten Säugling von damals ein Mittzwanziger, der in Dortmund Grundschullehramt studiert und in seiner Freizeit die Basketball-Jugend bei Boele-Kabel trainiert. „Das zu erfahren, ist so schön, denn eigentlich sehen wir die Kinder ja nie wieder“, freut sich die Beata Tarnowski, die noch immer in der heutigen Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am AKH tätig ist. Und obwohl sie seitdem Tausenden Kindern auf die Welt geholfen hat: Ein bisschen kann sie sich schon noch erinnern an den Tag des Umzugs und Daniels Geburt. „Die Schränke waren noch gar nicht richtig eingeräumt, als sich das erste Baby ankündigte“, blickt sie zurück.

Auch Daniels Mutter Angelika Schumann erinnert sich: „Ich habe erst vor Ort erfahren, dass mein Kind das erste hier in dem neuen Kreißsaal sein würde“, so die zweifache Mutter. Ein Fotoalbum, das es damals vom Krankenhaus als Geschenk für „Klein-Daniel“ gab, und ein Zeitungsartikel nebst Foto erinnern die Familie bis heute an die Geburt. „Das sind schöne Erinnerungen. Ich habe mich hier sehr wohl und gut betreut gefühlt“, erzählt Angelika Schumann weiter.

Umzug im laufenden Betrieb

Mitte der 90er-Jahre hatte das AKH das heutige „Haus 4“ bauen lassen, um dort neben verschiedenen Abteilungen auch eine Kücheneinheit mit Cafeteria und eben eine Geburtsstation und einen modernen Kreißsaalbereich zu schaffen. Im Frühjahr 1996 war es dann so weit: Das neue Gebäude konnte bezogen werden. Auch die leitende Hebamme Eva Klisch erinnert sich noch gut an diese durchaus hektischen Umzugstage: „Wir sind im laufenden Betrieb umgezogen.“

Dennoch überwog damals die (Arbeits-)Erleichterung: Durch die räumliche Trennung zwischen Frauenklinik und Haupthaus musste zuvor ein großer logistischer Aufwand betrieben werden. „Es fuhren ständig Taxen hin und her, um beispielsweise Personal, Material für Laboruntersuchungen und Befunde zu liefern“, blickt Eva Klisch zurück auf turbulente Tage.

Heute sieht es auch im damaligen Neubau ganz anders aus: Erst 2020 hatte die inzwischen einzige Hagener Geburtshilfe den Kreißsaal saniert. Seitdem befinden sich auf der ersten Etage in Haus 4 auf gut 400 Quadratmetern vier farbenfrohe und zugleich mit moderner Technik ausgestattete Kreißsäle nebst Funktionsräumen. Mehr als 1200 Kinder erblicken hier alljährlich das Licht der Welt – so wie Daniel Schumann vor 25 Jahren.

