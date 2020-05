Hagen: Heftiger Beziehungsstreit endet bei der Polizei

Hagen-Mitte. Nach einem Konflikt mit ihrem Partner rettet sich eine 21-Jährige zur Innenstadtwache der Hagener Polizei.

Ein eskalierender Beziehungsstreit eines jungen Paares hat am Dienstagabend vor der Polizeiwache in der Bahnhofstraße geendet. Ein Mann und eine Frau, beide 21 Jahre alt und in getrennten Wohnungen lebend, hatten ihr Partnerschaft beendet. Der Mann erschien daraufhin an der Wohnung der Frau, beschimpfte sie und trat gegen eine Wohnungstür, die er beschädigte.

Die Frau lief zur Polizeiwache, wo sich die Beamten der Frau annahmen. Noch während der Sachverhaltsaufnahme beleidigte der Mann seine Ex-Freundin weiter. Da er auch den Polizisten drohte und sich nicht beruhigen ließ, nahmen die Beamten ihn vorläufig in Gewahrsam. Die Frau erstattete Anzeige gegen ihn wegen Bedrohung und Beleidigung.