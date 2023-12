Hagen: Helfer bringen 2000 Sandsäcke zum gebrochenen Deich

Hagen Nicht nur in Hagen haben THW und Feuerwehr über Weihnachten Großes geleistet. Auch nach Hamm rückten die Helfer zum Deichbruch aus.

Das hört sich immer wie billiger Applaus-Fang an, wenn Einsatzkräfte gelobt werden für ihr unermüdliches Tun. Wenn sie löschen, wenn sie retten, wenn sie sichern. Wir haben das in Hagen über die Hochwasser-Weihnachtstage gerade erst erlebt und Kollegin Laura Handke hat - komplett richtig so - darüber geschrieben, dass wir in Hagen stolz auf unsere Leute sein können.

Woanders sind sie aber auch stolz auf unsere Helfer. Auf die vom Technischen Hilfswerk (THW) und von der Feuerwehr. In Hamm ist am zweiten Weihnachtsfeiertag ein Deich der Ahse gebrochen. Um eine Überflutung angrenzender Wohngebiete zu verhindern waren 25.000 Sandsäcke benötigt, um den Deich zu stopfen.

Auch unsere Leute, auf die wir hier so stolz sind, rollten los. An einem hohen Feiertag in vielen Familien. 2000 Sandsäcke wurden aus dem Gerätehaus Berchum-Garenfeld nach Hamm gebracht. Als viele Familien bei Kuchen oder Abendessen erneut zusammensaßen, heulten die Sirenen. Am Mittwoch machten sich Feuerwehr und THW erneut auf den Weg nach Hamm

Aus halb NRW kamen Helfer im Rahmen der überörtlichen Hilfe nach Hamm. Gestern sank der Pegel der Ahse, der Druck auf den Deich nahm ab. Druchatmen. Vorerst.

