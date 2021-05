Hagen: Helfer in Henkhausen bereiten Freibad-Neustart vor

Trotz einiger technischer Probleme blickt die Henkhauser Freibadfamilie schon auf einen baldigen Saisonstart.

Großeinsatz im Henkhauser Freibad: Jede Menge fleißige Helfer werkelten am Samstag rund um das Freibad-Becken, um bei sinkenden Inzidenzzahlen und vorgegebenen Hygienevorschriften eventuell öffnen zu können. Allerdings gestaltete sich die Befüllung des Beckens noch schwierig. Hier müssen zunächst noch ein Schieber und die Dichtung am Ablauf repariert und im Anschluss noch einmal das Becken gestrichen werden. „Das schmeißt uns fast 14 Tage zurück“, vermutet HSV-Präsident Karsten Menzel. Doch ansonsten hat das Helferteam, das sich zuvor natürlich einen Coronatest unterziehen musste, ein gewaltigen Schritt in Richtung Saisonstart gemacht. So wurden Tische und Bänke von Thomas Simon geschmirgelt und von Bianca Wölki neu gestrichen. Außerdem ist inzwischen der Rasen gemäht und der Grundstein für einen neuen Eingangsbereich im Gaststätten-Außenbereich gelegt. Zudem konnten fleißige Hände den Beachvolleyballplatz auf Stand bringen und rundum die Hecken schneiden. „Ich bin mehr als zufrieden, was wir geschafft haben“, so Menzel. „Hier sehen wir wieder, dass Zusammenhalt in Hohenlimburg groß geschrieben wird“, ging der Dank an alle Helfer.

