Hagen: Helfer sammeln 22 Säcke Müll in Naturschutzgebiet

Hagen. Unmengen an Abfall klaubten freiwillige Helfer im Lennetal aus der Natur. Mülleimer gibt es dort nicht – ein Freibrief für Umweltferkel.

Im Rahmen des Ruhr-Cleanups hat der Naturschutzbund Hagen in Zusammenarbeit mit vielen freiwilligen und fleißigen Helfern am Wochenende bei sommerlichen Temperaturen das Naturschutzgebiet an der Lenne von Müll befreit. Erfreulicherweise sei am Flussufer kaum Müll vorhanden gewesen, so Fabian Gärtner vom NABU: „So konnten wir uns auf die umliegenden Wege, Straßenböschungen und Parkplätze konzentrieren.“

Dort war das Ergebnis desto ernüchternder: Innerhalb von zwei Stunden füllten die Helfer 22 Säcke mit Müll, der anschließend vom Entsorgungsbetrieb Hagen (HEB) abgeholt wurde. Gefunden wurden Klodeckel, etwas, das aussah wie eine Luftmatratze, volle Windeln sowie mengenweise Dosen, Verpackungsmüll und Zigarettenstummel. „Leider fehlt es in diesem Landschaftsschutzgebiet, ebenso wie an den Parkzonen entlang der Buschmühlenstraße, an Mülleimern, so dass hier auch in Zukunft keine Besserung zu erwarten ist“, gibt sich Gärtner keinen Illusionen hin.

Politik in Hagen soll Thematik beraten

Aber wer weiß, vielleicht wird die Stadt Hagen ja doch aktiv. Denn die Verwaltung hatte erst Anfang September, nachdem sich Unternehmer aus dem Industriegebiet Lennetal wiederholt über die Verschmutzung der Landschaft und fehlende Müllbehälter aufgeregt hatten, erklärt, die Thematik den politischen Gremien zur Beratung vorzulegen. „Wir wollen die Beschäftigung mit der Verschmutzung in diesem Bereich strategisch angehen und die Situation vor Ort letztlich verbessern“, so eine Sprecherin der Stadt Hagen.

Der Entsorgungsbetrieb Hagen holte den gesammelten Müll zu ordnungsgemäßen Vernichtung ab. Foto: Fabian Gärtner / NABU

Trotz der Müllberge freute man sich beim Naturschutzbund darüber, dass die Aktion großen Anklang gefunden hatte. „Danke nochmal an alle, die mitgeholfen haben“, so Fabian Gärtner.

Wer den NABU auch sonst aktiv unterstützen möchte, ist herzlich dazu eingeladen, an jedem ersten Mittwoch im Monat zum Aktiventreffen in der Biologischen Station Hagen (Haus Busch) zu erscheinen. Außerdem steht am letzten Samstag im Monat immer ein Pflegeeinsatz an.

Weitere Informationen gibt es auf der Website: www.nabu-hagen.de, dort befindet sich auch das aktuelle Veranstaltungsprogramm.

