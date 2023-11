Bedauerlicher Unfall an der Zehlendorfer Straße. Ein Helfer wird eingeklemmt.

Verletzt Hagen: Helfer will anschieben und wird eingeklemmt

Eigentlich wollte der junge Mann helfe, ein liegengebliebenes Auto an einem Berg in Hagen anzuschieben. Doch dann wird er Opfer eines Unfalls.

Bei einem Unfall auf dem Märkischen Ring zog sich ein 30-Jähriger am Mittwoch (08.11.) leichte Verletzungen zu. Um 14.25 Uhr wollte eine 70-Jährige mit einem VW am Berg anfahren. Sie befand sich dabei auf der Rechtsabbiegerspur, die von dem Märkischen Ring ausgehend auf die Zehlendorfer Straße führt. Die Hagenerin konnte das Auto jedoch nicht mehr starten, nachdem dieses ausging. Der 30-Jährige habe sich mit seinem Auto hinter der Hagenerin befunden und ihr beim Anschieben des Fahrzeugs geholfen. Als die Seniorin die Handbremse ihres VW löste, sei das Fahrzeug nach hinten gerollt und klemmte den 30-Jährigen zwischen seinem BMW und dem Kleinwagen ein. Der Mann konnte sich aus eigener Kraft befreien und wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen. An den Autos entstand ein leichter Sachschaden. Dieser liegt nach polizeilicher Einschätzung bei rund 1.300 Euro. (arn)

