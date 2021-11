Hagen-Hengstey: Engpässe auf der Autobahn 1

Die Autobahn-Baustelle an der Brücke in Hengstey sorgt bereits seit Jahren für einen Engpass zwischen Hagen-West und Hagen-Nord.

Hengstey. Aufgrund der Baustellensituation kommt es an der A1-Brücke in Hagen-Hengstey in den nächsten Tagen wieder zu Behinderungen.

Im Zusammenhang mit dem Ersatzneubau der Autobahnbrücke Hagen-Hengstey (A 1) kommt es in den nächsten Tagen zu einigen Verkehrseinschränkung: Von Donnerstag, 18. November, bis Freitag, 19. November, wird die A 1 in Fahrtrichtung Bremen in Höhe der Brückenbaustelle Hengstey auf einen Fahrstreifen eingeengt. Darüber hinaus wird es am Freitag voraussichtlich um 4 Uhr, zu einer kurzzeitigen Sperrung der A 1 in Fahrtrichtung Bremen kommen. Grund für die einstreifige Verkehrsführung und die kurzzeitige, nächtliche Sperrung sind der Antransport eines 750 Tonnen-Autokrans sowie dessen Positionierung im Baufeld für den Rückbau der beiden Teilbauwerke der Bestandsbrücke Hengstey.

Bauwerk wird erweitert

Das Bauwerk überspannt mit einer Gesamtlänge von 88 Metern insgesamt acht Bahngleise und zwei Gemeindestraßen. Die Bestandsbrücke wurde 1960 mit je zwei Fahrstreifen pro Richtung errichtet; 1985 wurde sie um einen weiteren Fahr- und einen Standstreifen je Richtung erweitert.

Die DEGES plant und realisiert den Bau der neuen Brücke Hengstey, diese wird das bisherige Bestandsbauwerk im Zuge der Autobahn A 1 ersetzen. Die DEGES ist eine Projektmanagementgesellschaft von Bund und Ländern. Sie verantwortet die Planung und die Baudurchführung für den Neubau und die Erweiterung von Autobahnen und Bundesstraßen. Autobahnprojekte setzt die DEGES im Auftrag der Autobahn GmbH des Bundes um, Bundesstraßenprojekte im Auftrag der Bundesländer.

