Hagen: Herbst beschert der Stadt viele Sonnenstunden

Hagen. Die Sonne schien in Hagen im Oktober häufiger als üblich: Mit 123 Sonnenstunden wurde der langjährige Mittelwert um fast 25 Prozent überschritten

Der Oktober lag mit 10,6 Grad an der Sternwarte am Eugen-Richter-Turm ein Zehntel über dem langjährigen Mittel der aktuell gültigen Klimareferenzperiode von 1991 bis 2020. Das Flächenmittel im Stadtgebiet, ermittelt durch die 15 Wetterstationen im Verbund vom Wetternetz-Hagen, lag mit 10,8 Grad ein Zehntel über dem NRW-Durchschnitt. Am kühlsten war es auf den Dahler Höhen mit 9,6 Grad und am wärmsten im Innenstadtbereich mit 11,6 Grad. Wärmster Ort in NRW innerhalb des Messnetzes des Deutschen Wetterdienst (DWD) war Köln-Stammheim mit 11,8 Grad.

Oktober-Wetter in Hagen: Auf mildes Herbstwetter folgt erster Frost

Den gesamten Monat über gab es mildes Herbstwetter. Die Höchstwerte erreichten in den tieferen Lagen des Stadtgebiets durchweg zweistellige Werte. In der ersten Dekade wurden vereinzelt bis zu 20 Grad gemessen, wie am 9. des Monats in Dahl. Um die Monatsmitte herum war es vorübergehend etwas kühler bevor es zum Monatsende hin erneut bis knapp 19 Grad warm wurde. In den langen und teils klaren Nächten konnte es insbesondere in den Tallagen im Süden des Stadtgebiets ordentlich abkühlen. So wurde am 24. mit -1,2 Grad in Dahl der erste Frost der Saison sowie auch die tiefste Temperatur im Stadtgebiet registriert. Bodenfrost trat an insgesamt sechs Tagen auf.

Mit einer Niederschlagsmenge von 67 Liter pro Quadratmeter, gemessen an der Sternwarte am Eugen-Richter-Turm, wurde der langjährige Mittelwert zu rund 90 Prozent erreicht. Am wenigsten Niederschlag fiel in Kabel mit 52 Liter, am meisten im Nahmertal mit 101 Liter pro Quadratmeter. Beim DWD lag die Spannweite in NRW zwischen 26 Liter im Lee des Rothaargebirges und 126 Liter im Bergischen.

123 Sonnenstunden im Oktober in Hagen

Die Sonne schien häufiger als üblich: Mit 123 Sonnenstunden wurde der langjährige Mittelwert um fast 25 Prozent überschritten. An zwei Tagen gab es überhaupt keinen Sonnenschein. Das NRW-Mittel lag bei 110 Stunden mit einem Maximum von 137 Stunden im südlichen Rheinland.

An 22 Tagen wehte der Wind stark (> Windstärke 6) und an elf Tagen stürmisch (> Windstärke 8). Die Spitzenböen erreichten 120 Kilometer pro Stunde. Auf dem Kahlen Asten traten mit 120 Kilometer pro Stunde die stärksten Böen in NRW innerhalb des Messnetzes des DWD auf.

Aktuelle Wetterdaten und Wetterkameras aus der Stadt gibt es unter www.wetternetz-hagen.de und www.sternwarte-hagen.de (Quelle NRW-Vergleich: Deutscher Wetterdienst)

