Hagen: Herbstmarkt und Kunsthandwerk im Freilichtmuseum

In der Vergangenheit wurde beim Herbstfest auch das Schafehüten demonstriert.

Hagen. Ein schöner Tipp für alle, die am kommenden Wochenende Zeit haben. Das Herbstfest im Freilichtmuseum Hagen hat viel zu bieten.

Mit einem kleinen Spezialitäten- und Kunsthandwerkermarkt begrüßt das Hagener Freilichtmuseum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Oktober, den Herbst. Die Stände stehen entlang der Wege und bieten süße sowie würzige Köstlichkeiten an, aber auch herbstliche Dekorationen und kunstgewerbliche Accessoires. Heimische Geflügelzüchter stellen viele Geflügelrassen aus. Ponys warten auf reitbegeisterte Kinder. Von 14 bis 15 Uhr findet eine kostenlose Führung zum Thema „Fachwerk“ statt. Zur Einkehr lockt „Hagens schönster Biergarten“ auf dem oberen Platz. Die Braustube und das Restaurant Museumsterrassen sorgen an beiden Tagen für Herbstspezialitäten wie Kürbiscremesuppe, Zwiebelkuchen, Waldpilze und Federweißen.

Bei schönem Wetter pendelt am Sonntagnachmittag zwischen 12 und 18 Uhr ein kostenloser Bus vom Museumsparkplatz bis zum Ausweichparkplatz an der Kartbahn, dem Motodrom-Hagen. Der Museumsparkplatz ist durch eine Baustelle verkleinert. Für Besucher über 16 Jahre gelten die 3G-Regeln, Nachweis und Personalausweis sind notwendig.

Mehr Infos unter 02331/78070 Der Eintritt für Kinder bis 17 Jahre ist frei, Erwachsene zahlen 8 Euro, Ermäßigungsberechtigte 4 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen