Hagen: Bahnhof gesperrt - Bombenentschärfer-Team vor Ort

Ein herrenloses Gepäckstück sorgt für einen Polizei-Großeinsatz am Hagener Hauptbahnhof.

Hagen-Mitte. Ein Bomben-Entschärferteam ist in Hagen am Hauptbahnhof im Einsatz. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt.

Der Hagener Hauptbahnhof wird durch die Polizei aktuell weiträumig abgesperrt: Die Polizei hat ein Bomben-Entschärferteam vom Landeskriminalamt zur Unterstützung angefordert, weil im Bahnhofsbereich ein herrenloser Koffer gefunden wurde. USBV-Entschärfer sind Spezialisten für die Entschärfung unkonventioneller Spreng- und Brandvorrichtungen (USBV). Die Spezialkräfte sind bereits am Hauptbahnhof eingetroffen, ein Roboter ist im Einsatz.

Auf dem Bauhaus-Parkplatz ist nach Informationen der Stadtredaktion derweil eine Polizei-Hundertschaft eingetroffen.

Zugverkehr liegt lahm, Straßen gesperrt

Neben dem Busbahnhof wurde die Straße Graf-von-Galen-Ring ab der Schwenke bis Höhe des Arbeitsamtes voll gesperrt. Der Zugverkehr wurde gestoppt. Es kann im gesamten Umkreis des Bahnhofes zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen, der Bereich sollte möglichst weiträumig umfahren werden. Wir berichten hier weiter.

Die genauen Hintergründe sind derzeit noch nicht bekannt, der Einsatz läuft. Laut Polizei-Sprecherin Ramona Arnhold habe es aber keine telefonische Drohung gegeben. Bereits am Wochenende musste der Hauptbahnhof nach einer Bombendrohung stundenlang gesperrt werden. Es ist somit bereits der zweite Vorfall am Bahnhof innerhalb nur weniger Tage.

Zuletzt hatte es in der vergangenen Woche auch eine Anschlagsdrohung auf die Synagoge in Hagen gegeben – ein 16-Jähriger wurde im Anschluss festgenommen und sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

