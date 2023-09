Die Stadt Hagen kündigt wieder Tempoüberwachungen an.

Verkehr Hagen: Hier blitzt das Ordnungsamt an den kommenden Tagen

Hagen. Das Ordnungsamt der Stadt Hagen kündigt wieder Geschwindigkeitskontrollen an. An diesen Stellen wird geblitzt.

In der Zeit vom 4. bis 17. Oktober finden im Hagener Stadtgebiet wieder kommunale Geschwindigkeitsüberwachungen an Gefahrenstellen, Unfallschwerpunkten und in schutzwürdigen Zonen statt. Laut Mitteilung der Stadtverwaltung Hagen sind Geschwindigkeitskontrollen eine präventive Maßnahme, um mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu erreichen.

Die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit sei weiterhin Unfallursache Nummer Eins. Die regelmäßige Überwachung gelte vor allem dem Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer wie Fußgängern oder Radfahrern. Jeder Messpunkt, heißt es aus dem Rathaus Hagen, werde im Benehmen mit der Polizei festgelegt.

Die Messstellen der kommenden Tage sind:

Mittwoch, 4. Oktober: Jägerstraße in Eilpe, Berliner Straße in Haspe.

Donnerstag, 5. Oktober: Harkortstraße in Haspe, Wörthstraße in Eilpe.

Freitag, 6. Oktober: Metzer Straße in Eilpe, Im Lindental in Haspe.

Samstag, 7. Oktober: An der Hütte in Haspe, Westhofener Straße in Bathey.

Montag, 9. Oktober: Boeler Straße in Altenhagen, Elseyer Straße in Hohenlimburg.

Dienstag, 10. Oktober: Oeger Straße in Hohenlimburg, Lützowstraße in Mitte.

Mittwoch, 11. Oktober: Rembergstraße in Mitte, Eppenhauser Straße in Mitte.

Donnerstag, 12. Oktober: Wiesenstraße in Hohenlimburg, Kuhlestraße am Kuhlerkamp.

Freitag, 13. Oktober: Am Berghang zwischen Emst und Delstern, Auf dem Lölfert in Hohenlimburg.

Samstag, 14. Oktober: Wasserloses Tal in Mitte, Oststraße in Hohenlimburg.

Montag, 16. Oktober: Schillerstraße in Eckesey, Am Karweg in Haspe.

Dienstag, 17. Oktober: Gabelsbergerstraße in Haspe, Nöhstraße in Vorhalle.

Darüber hinaus muss im gesamten Stadtgebiet mit weiteren Kontrollen durch das Ordnungsamt der Stadt Hagen gerechnet werden. Parallel kümmert sich auch die Hagener Polizei um die Geschwindigkeitsüberwachung.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen