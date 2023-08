Hagen: Hilflose Person an den Gleisen legt Zugverkehr lahm

Hagen. Aufgrund eines Polizeieinsatzes hielten am frühen Mittwochmorgen keine Züge am Hauptbahnhof in Hagen. Die Strecke war gesperrt.

Eine hilflose, verwirrte Person an den Gleisen hat am Mittwochmorgen den Zugverkehr um Hagen lahmgelegt: Die Mitarbeiter der Bahn hatten am frühen Morgen einen Menschen entdeckt, der in Wehringhausen unmittelbar an den Gleisen lag und unbekleidet war. Die Strecke musste kurzzeitig gesperrt werden. Auch der Hagener Hauptbahnhof wurde nicht mehr angefahren.

In ein Krankenhaus gebracht

Die Erstmeldung war bereits gegen 20 nach 8 eingegangen. Bereits um 20 nach 9 lief der Verkehr wieder. Die Züge hielten in der Zwischenzeit nach Informationen der Deutschen Bahn zunächst am nächsten Bahnhof und warteten dort.

+++ Lesen Sie auch: Grüne Brücke in Hagen – Studentin sammelt Ideen mit Anwohnern +++

Es kam zu Verspätungen, Teilausfällen und kurzfristigen Änderungen im Zuglauf. Ein Rettungswagen brachte die Person in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Die Deutsche Bahn bittet alle Reisenden, ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges zu überprüfen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen