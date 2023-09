Hagen: Hilflosen Hund aus tiefem Gebäudeschacht gerettet

Eilpe. Ein Hund aus Hagen-Eilpe muss sich bei Polizei und Feuerwehr bedanken, die ihm in misslicher Lage vermutlich das Leben gerettet haben.

Einen hilflosen Hund hat die Polizei Hagen am Montagabend gemeinsam mit der Feuerwehr aus einem Gebäudeschacht gerettet und an die Besitzerin zurückgegeben. Das Tier war auf dem Gelände einer leerstehenden Fabrik in Eilpe in die Tiefe gestürzt.

Besitzerin schon auf der Suche

Gegen 20.30 Uhr stand eine 45-jährige Frau an der Bushaltestelle „Gut Kuhweide“ in der Delsterner Straße. Sie alarmierte die Polizei, weil sie aus dem Bereich der stillgelegten Fabrik Wimmern und Jaulen wahrnehmen konnte. Als sich die Beamten Zutritt zu dem Gelände verschafften, wurden sie dort von einer 38-jährigen Frau angesprochen. Diese berichtete ihnen, dass ihr Hund weggelaufen sei.

In einem Schacht fanden die Polizisten dann den Border Collie. Er konnte sich aus der misslichen Lage nicht selbstständig befreien, weshalb die Beamten ihn, gemeinsam mit Kollegen der Hagener Feuerwehr, retteten. Sie konnten den Vierbeiner unverletzten Hund an seine erleichterte Besitzerin zurückgeben.

