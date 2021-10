Andreas Berg und die restaurierte Dampfwalze in Hagen.

Wie vor 91 Jahren Hagen: Historische Dampfwalze strahlt in neuem Glanz

Hagen. Die alte Dampfwalze vor der Niederlassung von Straßen.NRW wurde jetzt überholt. Die Farben sind originalgetreu: Die Maschine stammt aus 1930.

Ein ungewohntes Bild bot sich Anwohnern und Passanten der Rheinstraße in Hagen: Die Dampfwalze vor dem Gebäude des Landesbetriebs Straßen.NRW hat einen neuen Anstrich bekommen. Die Baumaschine, welche noch mit Kohle betrieben wurde, stammt aus dem Jahr 1930. 35 Jahre lange stand sie im Dienst der Hagener Firma Köster.

Maschine 1965 stillgelegt

Als die Dampfwalze 1965 stillgelegt wurde, schenkte Köster sie dem Landesbetrieb, der sich seinerzeit noch Westfälisches Straßenbauamt nannte und seine verschiedenen Abteilungen in dem Gebäude an der Rheinstraße zusammenfasste. Seitdem steht die Walze an Ort und Stelle.

Über die Jahre rostete das gewaltige Gerät vor sich hin, auch die Farbe verblasste immer mehr. „Die Malerei Lübold analysierte mit speziellen Geräten den verblassten Farbton“, erzählt Andreas Berg (55), Pressesprecher von Straßen.NRW. „Nach der Restauration sollten die Farben der Dampfwalze möglichst genau so sein wie vor 91 Jahren.“

Dampfwalze möglichst lang erhalten

Ergebnis der Restauration im Sommer dieses Jahres ist eine frisch gestrichene Dampfwalze. Auch die gerosteten Bleche wurden ausgetauscht, um die Dampfwalze möglichst lange zu erhalten und in einem guten Zustand zu bewahren.

„Bereits als kleiner Junge bin ich über die Dampfwalze geklettert“, erinnert sich Berg, der mittlerweile seit 30 Jahren für Straßen.NRW tätig ist. Der letzte Fahrer der Dampfwalze genießt übrigens mittlerweile seinen verdienten Ruhestand.

