Hagen: Hohe Strafen für weggeworfene Zigaretten

Hagen. Die Waste Watcher waren für einen Schwerpunkteinsatz gegen weggeworfene Kippen in der Innenstadt und am Hauptbahnhof. Etliche Verstöße geahndet:

80 achtlos weggeworfene Zigaretten im öffentlichen Raum und vier mündliche Verwarnungen – das ist die Bilanz einer Schwerpunktkontrolle der Waste Watcher in Hagen. Die Einsatzkräfte waren in zivil unterwegs und haben die Bushaltestellen am Hauptbahnhof und am Sparkassen-Karree sowie die Fußgängerzone in der Innenstadt kontrolliert. Die Verursacherinnen und Verursacher müssen nun mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro zuzüglich Gebühren und Auslagen in Höhe von 28,50 Euro rechnen.

Waste Watcher klären Übeltäter auf

Wird die Zigarette trotz Aufforderung nicht von der entsprechenden Person aufgehoben und korrekt entsorgt, kommt neben dem Bußgeld noch ein Gebührenbescheid in Höhe von 40 Euro für die Müllentsorgung hinzu.

Die Waste Watcher klärten die Betroffenen im Rahmen der Kontrolle zusätzlich darüber auf, dass achtlos weggeworfene Zigaretten nicht nur zu einem unsauberen Stadtbild beitragen, sondern auch eine Gefahr für das Grundwasser darstellen können. Eine einzelne Zigarette kann rund 1.000 Liter Wasser mit Nikotin verseuchen und damit den Lebensraum für Mensch und Tier vergiften.

Illegale Müllentsorgung melden

Bei den Waste Watchern handelt es sich um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Hagen sowie des Hagener Entsorgungsbetriebs (HEB), die gemeinsam im Stadtgebiet illegale Müllablagerungen sowie deren Verursacherinnen und Verursacher ermitteln. Hinweise und Mängel für die Waste Watcher nimmt das städtische Ordnungsamt über den Mängelmelder auf der Internetseite www.hagen.de, per E-Mail an ordnungsamt@stadt-hagen.de oder unter 02331/207-3333, 207-4883 oder 207-5400 entgegen.

