Hagen: Hohenhof wird nach Sanierung wieder geöffnet

Ein Bauwerk als Gesamtkunstwerk: Der Hohenhof in Hagen ist saniert worden und kann ab dem 2. Oktober wieder besichtigt werden.

Der Hohenhof in Hagen öffnet am Samstag, 2. Oktober, nach langer Schließung wieder seine Türen für Besucherinnen und Besucher.

In den letzten zweieinhalb Jahren waren die massiven Schäden im Gebäude komplett und in einem Guss beseitigt werden. 365.000 Euro waren für die Sanierung der historischen Räume zur Verfügung gestellt.

Seite 1984 ist der Hohenhof Hagen ein Museum

Seit 1984 ist der Hohenhof – das von Henry van de Velde als Gesamtkunstwerk gestaltete Wohnhaus des Kunstmäzens Karl Ernst Osthaus – ein Museum. Ermöglicht wurde die Grundinstandsetzung samt Nutzungsänderung durch Manfred Osthaus, dem Enkel von Karl-Ernst Osthaus, der in den 1980er-Jahren in Hagen als Stadtbaurat tätig war.

Der Hohenhof als Gesamtkunstwerk Der Hohenhof als Gesamtkunstwerk 1906 beauftragte Karl Ernst Osthaus den belgischen Architekten Henry van de Velde mit dem Bau des Hohenhofs als neuem Wohnsitz der Familie Osthaus. Foto: Michael Kleinrensing

Der Hohenhof als Gesamtkunstwerk 1908 war das Ensemble bezugsfertig. Foto: Michael Kleinrensing

Der Hohenhof als Gesamtkunstwerk Van de Veldes Auftrag lautete, den Hohenhof als Gesamtkunstwerk zu planen – und das Ergebnis beeindruckt noch heute. Foto: Michael Kleinrensing

Der Hohenhof als Gesamtkunstwerk Nach zwei Jahren war der Hohenhof 1908 für die Familie Osthaus bezugsfähig. Foto: Michael Kleinrensing

Der Hohenhof als Gesamtkunstwerk 1927 verkaufte Osthaus den Hohenhof an die Stadt Hagen – allerdings unter der Auflage, das Ensemble als „Gesamtkunstwerk“ zu erhalten. Foto: Michael Kleinrensing

Der Hohenhof als Gesamtkunstwerk Trotz seiner bewegten Geschichten sind selbst Details wie das Waschbecken im Badezimmer erhalten. Foto: Michael Kleinrensing

Der Hohenhof als Gesamtkunstwerk Die Nazis nutzten den Hohenhof als NSDAP-Gauführerschule – gegen Kriegsende wurde er zum Lazarett. Nach dem Krieg wurde der Hohenhof als Frauenklinik genutzt (1946-1962). Danach zog die Pädagogische Hochschule ein (1963-1976). Foto: Michael Kleinrensing

Der Hohenhof als Gesamtkunstwerk Jetzt steht der Hohenhof nach umfangreicher Sanierung für Architektur-Fans und Kunstinteressierte offen. Foto: Michael Kleinrensing

Der Hohenhof als Gesamtkunstwerk Klare Kante: Das Schlafzimmer von Gertrud und Karl Ernst Osthaus im Hohenhof. Foto: Michael Kleinrensing

Der Hohenhof als Gesamtkunstwerk Die gesamte Innenarchitektur sprach van de Velde mit dem Bauherrn ab. Von Bedeutung für die dekorative Gestaltung der Haupträume waren verschiedene Kunstwerke, an denen sich die Farbkomposition der Einrichtung orientierte. Foto: Michael Kleinrensing

Der Hohenhof als Gesamtkunstwerk Das Gemälde "Der Auserwählte" von Ferdinand Hodler. Foto: Michael Kleinrensing

Der Hohenhof als Gesamtkunstwerk Die gesamte Innenarchitektur sprach van de Velde mit dem Bauherrn ab. Von Bedeutung für die dekorative Gestaltung der Haupträume waren verschiedene Kunstwerke, an denen sich die Farbkomposition der Einrichtung orientierte. Foto: Michael Kleinrensing

Der Hohenhof als Gesamtkunstwerk Paravent (um 1898) und Kinderbett der Familie Osthaus. Foto: Michael Kleinrensing

Der Hohenhof als Gesamtkunstwerk Ehemalige Möbel des Gästezimmer der Familie Osthaus. Foto: Michael Kleinrensing

Der Hohenhof als Gesamtkunstwerk Der Hohenhof fungiert als Außenstelle des Hagener Osthaus-Museums. Foto: Michael Kleinrensing

Der Hohenhof als Gesamtkunstwerk Ein Gemälde von Goran Dordevic. Foto: Michael Kleinrensing

Der Hohenhof als Gesamtkunstwerk Eine umfangreiche Ausstellung mit Kunsthandwerk von Henry van de Velde ist im Hohenhof für Besucher zu besichtigen. Foto: Michael Kleinrensing

Der Hohenhof als Gesamtkunstwerk Tafelsilber der Familie Osthaus. Foto: Michael Kleinrensing

Der Hohenhof als Gesamtkunstwerk Eine Silber-Gürtelschnalle. Foto: WP Michael Kleinrensing

Der Hohenhof als Gesamtkunstwerk Die Einfriedungsmauer des Hohenhofes mussze zwischenzeitlich saniert werden. Die Maßnahme kostete insgesamt 550 000 Euro, weil es hohe dekmalschutzrechtliche Auflagen gibt. Foto: Michael Kleinrensing

Doch die seitdem vergangenen 35 Jahre sind an dem architekturgeschichtlich bedeutenden Gebäude nicht spurlos ­vorüber gegangen. Zwar wurden 1999, 2000 und 2004 Reparaturarbeiten (u.a. an Dachstuhl und Fundament) vorgenommen, doch in den letzten Jahren wurden die Schäden durch eintretendes Wasser immer gravierender.

Hohenhof als Gesamtkunstwerk 1908 gebaut

Der Hohenhof in Eppenhausen wurde 1908 von dem belgischen Künstler-Architekten Henry van de Velde als Wohnhaus für den Hagener Folkwang-Gründer Karl Ernst Osthaus und seine Familie gebaut. Das historische Jugendstil-Gebäude ist eines der wenigen erhaltenen Beispiele für ein Gesamtkunstwerk.

Der Besuch ist ab 2. Oktober zu den regulären Öffnungszeiten samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr möglich. Aufgrund von Renovierungsarbeiten bleiben noch einige der Ausstellungsräume im Obergeschoss geschlossen.

Bei der Besichtigung des Hohenhofs gilt die Maskenpflicht. Um die Abstandsvorgabe von 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten zu können, muss die zulässige Besucherzahl gegebenenfalls begrenzt werden.

