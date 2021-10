Hagen-Hohenlimburg: Aktuell Wasserrohrbruch an Hauptleitung

Hohenlimburg. Ein Wasserrohrbruch in Hagen-Hohenlimburg sorgt zurzeit für Probleme in einigen Wohnstraßen. Der Schaden wird bereits repariert.

In Hohenlimburg ist es am Sonntag zu einem Wasserrohrbruch an einer Hauptleitung gekommen. Die Havariestelle an dem 40-Zentimeter-Rohr befindet sich im Bereich „Im Kley“. Der heimische Versorger „Enervie Vernetzt“ versucht, über Umschiebemaßnahmen die Wasserversorgung über eine kleinere Leitung aufrecht zu erhalten. Aufgrund der kleineren Dimensionierung ist jedoch davon auszugehen, dass folgende Bereiche in Hohenlimburg aktuell von Druckschwankungen sowie auch Ausfällen in der Wasserversorgung betroffen sind: Am Berge, Im Kirchenberg, Im Sonnenwinkel, Am Schellbrink, Im Ölm, Alte Heerstraße, Im Stockhof, Obere Henkhauser Straße, Neuer Kronocken und Im Kley (gerade Hausnummern).

Empfehlung: Vorräte anlegen

Das Unternehmen arbeitet bereits mit Hochdruck an der Bruchstelle, um den Schaden zu reparieren. Sobald dies gelungen ist, wird die Leitung gespült und wieder in Betrieb genommen. In der Zwischenzeit bittet Enervie die betroffenen Anwohner darum, sich vorsichtshalber einen Wasservorrat anzulegen. Nach Wiederinbetriebnahme der Wasserversorgung kann es zudem vereinzelt zu Trübungen des Wassers kommen, die aber gesundheitlich unbedenklich sind. Grundsätzlich empfiehlt das Unternehmen, im Bedarfsfall das Wasser solange laufen zu lassen, bis es wieder klar ist.

Informationen erhalten Kunden auch über die kostenlose Störungsnummer „Wasser“ unter 0800 – 123 99 33.

