Hagen: Hoher Sachschaden nach Brand in Sanitätsbetrieb

Hagen. Bei einem Brand in einem Sanitätsbetrieb in Hagen-Dahl entstand erheblicher Sachschaden. Die Mitarbeiter retteten sich ins Freie.

In ihrer Werkstatt bemerkten die Inhaber eines Sanitärbetriebes an der Dahler Straße in Hagen am Donnerstagvormittag gegen 11.20 Uhr ein Feuer. Im Erdgeschoss hielt sich an jenem Zeitpunkt niemand auf, die Mitarbeiter aus der ersten Etage konnten sich ins Freie retten.

Die Freiwillige Feuerwehr und die Löschzüge der Berufsfeuerwehr hatten die Flammen schnell unter Kontrolle. Eine Person wurde zur Kontrolle auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

In der Werkstatt am Ortseingang von Dahl entstand erheblicher Sachschaden. Der Betrieb war von der Flutkatastrophe im Juli 2021 stark betroffen worden, erst seit drei Monaten waren die Renovierungsarbeiten abgeschlossen.

Durch den Brand und den Einsatz der Rettungskräfte kam zu Verkehrsbehinderungen auf der B54 im Volmetal.

