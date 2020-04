Hagen: Hoher Schaden bei Verkehrsunfall unter Alkohol

Herbeck. 15.000 Euro Sachschaden sind am späten Samstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Hohenlimburger Straße entstanden.

Erheblicher Sachschaden ist am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss entstanden. Gegen 22.35 Uhr fuhr ein 47-jähriger Hagener mit seinem Mercedes auf der Hohenlimburger Straße in Richtung Herbecker Weg. In Höhe der Einmündung Heidnocken verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der dortigen Verkehrsinsel. Hierbei wurden u.a. beide Verkehrszeichen der Insel beschädigt.

Bei der polizeilichen Unfallaufnahme wurde Alkohol in der Atemluft des Fahrzeugführers festgestellt. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein sicher. Der Wagen war nach einem Totalschaden nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Schadenshöhe wird auf 15.000 Euro geschätzt.