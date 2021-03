Hagen: Holz-Laster mit 16 Tonnen Gewicht zu viel unterwegs

Altenhagen. Was für eine Gewichtsüberschreitung: Die Hagener Polizei hat einen völlig überladenen Laster erwischt.

Beamte des Verkehrsdienstes sind am vergangenen Freitag gegen 16.45 Uhr in der Boeler Straße auf einen überladenen Holztransporter aufmerksam geworden. Der 28-jährige Fahrer des Lkw sagte bei einer anschließenden Kontrolle, dass er das Holz aus dem Sauerland geholt habe und in Hagen entladen müsse. Statt des erlaubten Gewichts von 40 Tonnen brachte das Gespann ganze 56 Tonnen auf eine nahe gelegene Waage. Unter Begleitung der Polizeibeamten durfte der Fahrer seine Fahrt noch bis zum Hauptbahnhof fortsetzen und das Holz dort entladen. Er musste vor Ort eine Sicherheitsleistung zahlen, weil er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Es wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Halter des Lkw und gegen den Fahrer eingeleitet.