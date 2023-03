Hagen: Hubschrauber fliegt Mann nach Fenstersprung in Klinik

Unweit des Emilienplatzes kommt es am Freitagmorgen zu einem Notarzteinsatz.

Hagen-Mitte. Nach einem Fenstersturz in der Innenstadt muss der Rettungshubschrauber in der Hagener City landen.

Der Suizidversuch eines psychisch gestörten Mannes unweit des Emilienplatzes hat am Freitagvormittag in Hagen in der Innenstadt für einen größeren Polizei- und Rettungseinsatz gesorgt.

Sturz aus dem Fenster

Der 40-Jährige hatte sich aus dem Fenster eines angrenzenden Wohnhauses in den Innenhof des Wohnblocks gestürzt und sich dabei zunächst lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Aufgrund dieser Blessuren entschied der Notarzt vor Ort, den Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik fliegen zulassen.

