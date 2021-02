Hagen: Hubschrauber sucht nach bewaffneten Lidl-Räubern

Boelerheide. Polizeihubschrauber über Boele und Boelerheide am Dienstagabend. Die Polizei ist auf der Suche nach bewaffneten Räubern.

21.14 Uhr am Dienstagabend. Die Lidl-Filiale an der Schwerter Straße ist bereits geschlossen, die Angestellten befinden sich für letzte Handgriffe aber noch in der Filiale. Plötzlich nähern sich zwei bislang noch unbekannte Männer der Filiale, die an der Straßenecke zur Niedernhofstraße liegt. Sie bedrohen die Angestellten von außen mit einem Messer und fordern, dass man sie reinlässt. Erfolglos. Die Mitarbeiter öffnen die Filiale nicht, rufen stattdessen die Polizei.

Nach einer Stunde intensiver Suche zieht sich der Hubschrauber wieder zurück

Die Polizei fordert sofort Luftunterstützung an. Ein Hubschrauber kreist etwa eine Stunde lang über der Boelerheide, Teilen von Boele und Richtung Hengstey. Die Täter sollen Richtung Eisenbahnanlagen geflüchtet sein. Mit Wärmebildkameras wird die Umgebung aus der Luft abgesucht. Nach einer Stunde intensiver Suche aus der Luft zieht sich der Hubschrauber dann wieder zurück. Die Täter konnten noch nicht gefunden werden und sind weiter auf der Flucht. Die Polizei hat nun weitere Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.